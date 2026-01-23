Tragedia nel Frusinate: 15enne trovato morto in un dirupo durante un giro in bici

Uno studente di 15 anni del primo anno dell’istituto alberghiero di Fiuggi, Francesco Latini, è stato trovato morto venerdì sera accanto alla sua bicicletta in un dirupo a poca distanza dalla sua abitazione.

Il ragazzo era uscito dalla casa di famiglia a Torre Cajetani, in provincia di Frosinone, verso le 15.30 per un giro in bici, come d’abitudine. Ma i genitori non lo hanno visto rientrare e, dopo averlo chiamato sul cellulare senza però ricevere risposta, hanno allertato i carabinieri.

Attraverso il segnale Gps del telefono, il ragazzo è stato localizzato in un dirupo a poca distanza dall’abitazione. Quando lo hanno raggiunto, il 15enne era già morto. Stando ad una prima ricostruzione, sembra sia andato a finire nel fossato, in una discesa con la bici.