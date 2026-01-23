Blitz del Napoli: Conte soffia Giovane a Sarri. E il mercato azzurro continua: tre nomi per la fascia

La rivoluzione del Napoli parte da Giovane. Nessun gioco di parole, questa volta, ma un’operazione conclusa che fa sorridere Conte e fa arrabbiare Sarri, sempre meno a suo agio da questa gestione del mercato della Lazio. Perché l’attaccante più che eclettico del Verona, brasiliano, giovane (con la g minuscola: ha 22 anni), capace di giocare sia da punta, sia da esterno, sia da trequartista, alla Lazio avrebbe fatto comodo. Ma il celeste della Capitale è stato superato da quello di Napoli, con un blitz davvero efficace di Manna, abile a muoversi in un complicatissimo mercato a saldo zero. Quello che De Laurentiis ha cercato di far sbloccare durante un’assemblea straordinaria di Lega ma per cui alcune società (Juve, Inter, Roma e Milan, di fatto, su tutte) gli hanno detto di no.

Un colpo non basso, ma comunque duro inferto dalle rivali alla lotta Champions e scudetto. A cui il Napoli ha risposto come meglio ha potuto. Prima, con le cessioni. Sono andati via Lucca e Lang, di fatto bocciati dopo sei mesi inconsistenti e non senza polemiche: il primo in prestito a 2 milioni con diritto di riscatto a 35 in favore del Nottingham Forest; il secondo al Galatasaray, per 2 milioni di prestito e 30 di riscatto. Poi, gli acquisti. Perché quei soldi incassati (e i relativi stipendi risparmiati) hanno rappresentato la liquidità perfetta per arrivare all’accordo con il Verona, con cui i rapporti sono ottimi (anni fa arrivò, anche se senza particolare successo, Ngonge): operazione a titolo definitivo per 20 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus, ultimi dettagli da limare prima della partenza per Roma, dove farà le visite mediche a Villa Stuart, e le firme a Napoli, dove abbraccerà Conte.

L’allenatore, a differenza del suo omologo laziale, può sorridere dopo la fortissima arrabbiatura per il pareggio in Champions contro il Copenaghen. Il giocatore è un rinforzo necessario per un reparto spuntatissimo: è vero che Lukaku è in fase di recupero, ma sulle fasce Neres ne avrà per più tempo del previsto e il giovane – un altro – Vergara non ha l’esperienza e forse nemmeno la condizione per giocare tutte le partite. Il brasiliano serviva. Come serviranno altri giocatori per quel ruolo. Il tentativo per Cambiaghi del Bologna è andato a vuoto (è incedibile per gli emiliani, così come Dominguez che, pur non giocando, Italiano ha tolto dal mercato), mentre si cercano di capire le condizioni per Maldini dell’Atalanta, trattato da tempo, Boga del Nizza e un vecchio pallino di Conte, quel Sancho ora all’Aston Villa ma in prestito dal Manchester United che l’allenatore ha corteggiato invano per tutta la sessione del mercato estivo.

Se ne riparlerà. Se ne riparlerà di certo. Ma il segnale che il Napoli ha dato sul mercato è certamente importante. In attesa di altre operazioni che a 10 giorni dalla fine della finestra invernale sono più che possibili.