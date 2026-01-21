Il mondo FQ

Sarri vede la Lazio sfuggirgli dalle mani: le tensioni con Lotito e il caso Romagnoli

di Valentino Della Casa
Perdere anche il difensore centrale sarebbe un colpo durissimo per il tecnico, che dopo lo sblocco del mercato non si aspettava tutte queste cessioni
Botta e risposta a distanza a mezzo stampa. Quando succede, il segnale non è mai dei migliori. In questo momento, al netto della buona notizia legata allo sblocco del mercato, in casa Lazio il clima è pesante. Influiscono i risultati (e il 3-0 subìto contro il Como è lì a testimoniarlo), influiscono i mancati acquisti che Maurizio Sarri avrebbe voluto, influiscono le cessioni di giocatori importanti che il tecnico non avrebbe voluto. “Il mercato lo stabilisce la società”, ha tuonato più volte Claudio Lotito. “Il presidente ha detto così, io mi chiamo fuori”, ha risposto Sarri qualche giorno dopo. Anche se di dimissioni non vuole nemmeno parlare. Non questa volta.

Era già successo che l’allenatore salutasse la Lazio, perché sentiva di non avere più la squadra in pugno. Questa volta è diverso, solo che la squadra gli sta sfuggendo dalle mani. Proprio numericamente. Castellanos è andato al West Ham perché giocava poco; probabilmente saluteranno anche Nuno Tavares, per lo stesso motivo; Mandas (in prestito con diritto di riscatto, perché magari l’anno prossimo potrebbe anche tornare e fare pure il titolare, se dovesse salutare Provedel). Ma la cessione di Guendouzi in Turchia è stata vista come un colpo basso (è arrivato Taylor, che ha ottime prospettive ma va conosciuto), così come sarebbe quasi esiziale quella di Romagnoli, che ha il contratto in scadenza tra un anno ma che è tentatissimo dalla ricca offerta dell’Al-Sadd di Roberto Mancini. Ricca per il giocatore ma anche per il club: 7 milioni di euro per il trentunenne non sono soldi da lasciare così facilmente cadere nel vuoto.

Lotito e Fabiani valutano e ascoltano. Sarri, invece, preferisce non saperne. “Tutte le volte è come se fosse un anno zero”, aveva detto prima della partita contro il Verona. Quello stesso Verona da cui l’allenatore potrebbe ricevere il brasiliano Giovane. Un altro, si scusi il gioco di parole, giovane di belle speranze da sgrezzare. Ma non per forza adatto a puntare subito all’obiettivo europeo che in qualche modo Sarri si è posto, pur avendo dichiarato che, dalla società, non gli è arrivato nessun diktat particolare. È tutto parte di una strategia comunicativa volta a sottolineare una fase di stallo a cui l’allenatore fatica a volersi sottoporre davvero. Ma che in qualche modo gli è imposta. Con tutte le tensioni del caso.

