L'altoatesino ha mostrato un ottimo stato di forma e ha avuto buone risposte dal servizio: "Mi sento bene, era importante iniziare così bene in un torneo per me speciale"

“Sulla palla corta ho tanto da lavorare”. Pensate vincere 6-1, 6-4, 6-2 in uno Slam e trovare comunque dei difetti alla propria prestazione. Questo è Jannik Sinner, che dopo il successo contro Duckworth agli Australian Open ha analizzato il match nel corso dell’intervista in campo. Prima ha ammesso: “Oggi ho servito e ho risposto molto bene”, ma con l’86% di punti con la prima e 18 ace non poteva dire altrimenti. Poi – scherzando e ridendo – ha criticato la sua palla corta di rovescio, colpo che ha usato diverse volte oggi nella sua fase “sperimentale” del match. “Sulla palla corta di rovescio dobbiamo lavorare ancora un po’ perché spesso non arrivo neanche alla rete“, ha dichiarato ridendo.

Poi, guardando il suo angolo e ancora con il sorriso in volto, ha scherzato: “Mi allenerò con quel signore lì, Simone, che ha delle mani fantastiche anche se è uscito al secondo turno di qualificazione del A Million Dollar 1 Point Slam“, ha dichiarato Sinner tra le risate del pubblico. E alla domanda dell’intervistatore su chi ha la miglior palla corta del circuito non ha avuto dubbi: “Lo sappiamo, di certo Carlos Alcaraz. Ma ce ne sono altri: Moutet, Gaston, se parliamo di questo colpo”.

Sinner sta mostrando una condizione fisica invidiabile in questo inizio di 2026 e ha fin qui ottenuto il massimo con il minimo sforzo, in attesa di avversari qualitativamente superiori. “Il segreto dell’allenamento? Nulla di particolare. Mi sento benissimo, poi dipende anche da come va la partita e da quanto sto in campo nelle partite ufficiali. In base a quello decidiamo cosa fare in palestra il giorno dopo e che tipo di allenamento, ma sono felice del lavoro svolto con il mio team. Sia il mio corpo che la mia mente stanno benissimo oggi, non c’era modo migliore di iniziare la stagione in un torneo per me speciale“, ha concluso l’altoatesino.