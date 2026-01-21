Referendum, il dibattito sulla separazione con le carriere con Piercamillo Davigo e Gherardo Colombo

Un dibattito sul referendum della giustizia con due simboli dell’inchiesta Mani pulite: Piercamillo Davigo e Gherardo Colombo. È quello organizzato dall’associazione Su La Testa per domenica 1 febbraio a Cusano Milanino, in provincia di Milano. L’evento è previsto nell’ambito degli appuntamenti organizzati per i tre anni dell’associazione, che raggruppa 50 sigle attive sul territorio.

A moderare l’incontro tra Colombo e Davigo, già componenti del pool che indagava su Tangentopoli, sarà Luigi Piccirillo, presidente di Su La Testa, ex consigliere regionale in Lombardia e già componente della commissione Antimafia. L’inizio del dibattito è fissato per le ore 16 nella sede dell’associazione, in via Adige 22 a Cusano Milanino.