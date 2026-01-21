Il mondo FQ

Giustizia

Ultimo aggiornamento: 13:56

Referendum, il dibattito sulla separazione con le carriere con Piercamillo Davigo e Gherardo Colombo

di F. Q.
A organizzarlo l'associazione Su La Testa per domenica 1 febbraio a Cusano Milanino, in provincia di Milano
Referendum, il dibattito sulla separazione con le carriere con Piercamillo Davigo e Gherardo Colombo
Icona dei commenti Commenti

Un dibattito sul referendum della giustizia con due simboli dell’inchiesta Mani pulite: Piercamillo Davigo e Gherardo Colombo. È quello organizzato dall’associazione Su La Testa per domenica 1 febbraio a Cusano Milanino, in provincia di Milano. L’evento è previsto nell’ambito degli appuntamenti organizzati per i tre anni dell’associazione, che raggruppa 50 sigle attive sul territorio.

A moderare l’incontro tra Colombo e Davigo, già componenti del pool che indagava su Tangentopoli, sarà Luigi Piccirillo, presidente di Su La Testa, ex consigliere regionale in Lombardia e già componente della commissione Antimafia. L’inizio del dibattito è fissato per le ore 16 nella sede dell’associazione, in via Adige 22 a Cusano Milanino.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione