Australian Open 2026, notte da big a Melbourne: Gauff, Swiatek e Djokovic. In campo anche Arnaldi, Bellucci e Maestrelli | Orari e dove vedere

Il programma completo della seconda giornata a Melbourne, nella notte tra domenica e lunedì. Tocca a tre azzurri, mentre per vedere in campo Sinner e Musetti bisogna ancora aspettare

La seconda giornata degli Australian Open 2026 entra subito nel vivo con un programma ricchissimo nella notte italiana tra domenica e lunedì 19 gennaio. Sul Centrale di Melbourne scendono in campo Coco Gauff, poi Iga Swiatek e Novak Djokovic nella night session. Tra gli italiani, riflettori puntati soprattutto su Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, impegnati contro due avversari di altissimo livello come Rublev e Ruud, mentre il qualificato Maestrelli proverà a regalarsi un sogno al suo debutto nel tabellone principale di uno Slam. Spicca anche la presenza di Stan Wawrinka, tornato in campo grazie a una wild card. Per vedere in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ma anche gli altri azzurri, bisognerà invece aspettare l’alba di martedì e gli incontri che chiuderanno il primo turno degli Australian Open nel Day 3.

Australian Open 2026, gli italiani in campo oggi

Dopo un Day 1 con due presenze azzurre (vittoria di Paolini, sconfitta di Cobolli), nella seconda giornata di Melbourne aumentano gli italiani protagonisti nel primo turno. Sono tre quelli inseriti nel programma del Day 2: Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Francesco Maestrelli. Arnaldi sarà impegnato in un match durissimo contro Andrey Rublev, mentre Bellucci se la vedrà con Casper Ruud. Maestrelli invece entra in scena contro il francese Atmane, 24enne numero 64 al mondo: proverà a sfruttare l’occasione.

Ore 1:00: Matteo Arnaldi (ITA) – Andrey Rublev [13]

Ore 9:00: Mattia Bellucci (ITA) – Casper Ruud [12]

Ore 1:00: [Q] Francesco Maestrelli (ITA) – Térence Atmane (FRA)

Il programma completo del secondo giorno di Australian Open

ROD LAVER ARENA – dalle 1:30

Coco Gauff [3] (USA) – Kamilla Rakhimova

non prima delle 3:30

Mackenzie McDonald – Alex de Minaur [6] (AUS)

non prima delle 9:00

Yue Yuan – Iga Swiatek [2] (POL)

a seguire

Pedro Martinez – Novak Djokovic [4] (SRB)

MARGARET COURT ARENA – dalle 1:30

Daniil Medvedev [11] – Jesper de Jong

Simona Waltert – Amanda Anisimova [4]

non prima delle 9:00

Donna Vekic – Mirra Andreeva [8]

a seguire

Mattia Bellucci (ITA) – Casper Ruud [12]

JOHN CAIN ARENA – dalle 1:00

Nuno Borges – Felix Auger-Aliassime [7]

Jessica Pegula [6] – Anastasia Zakharova

non prima delle 7:00

Yuliia Starodubtseva – Ajla Tomljanovic

non prima delle 8:30

Alexei Popyrin – Alexandre Muller

KIA ARENA – dalle 1:00

Storm Hunter – Jessica Bouzas Maneiro

Matteo Arnaldi (ITA) – Andrey Rublev [13]

Laslo Djere – Stan Wawrinka (WC)

Barbora Krejcikova – Diana Shnaider [23]

1573 ARENA – dalle 1:00

Magda Linette – Emma Navarro [15]

Juan Manuel Cerundolo – Jordan Thompson (WC)

Victoria Mboko – Emerson Jones (WC)

Jiri Lehecka [17] – Adrian Gea (Q)

ANZ ARENA – dalle 1:00

Sofia Kenin [27] – Peyton Stearns

Priscilla Hon (WC) – Marina Stakusic (Q)

Thiago Tirante – Aleksandar Vukic

Denis Shapovalov [21] – Yunchaokete Bu (WC)

Altri campi: le sfide da tenere d’occhio

Francesco Maestrelli contro Térence Atmane | Court 14

Paula Badosa [25] contro Diyas (WC)

Tomas Paul [19] contro Kovacevic

Karolina Muchova [19] contro Cristian

Roberto Bautista Agut contro Shang

Marin Cilic contro Altmaier

Dove vedere in streaming gli Australian Open 2026

Il torneo è un’esclusiva di Warner Bros e non ha una copertura tv in chiaro o sul satellite: l’Australian Open è visibile integralmente in streaming, abbonandosi alle piattaforme discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite, sono disponibili in streaming anche su Dazn, TimVision e Prime Video Channels.