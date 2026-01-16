“Guarderò i test di Formula 1 da spettatore”: l’annuncio di Carlo Vanzini dopo il tumore al pancreas. Si deve operare

“I test in Bahrein li guarderò da spettatore“. Carlo Vanzini ha annunciato sul suo canale Youtube – durante una diretta – la sua assenza in cabina di commento per i test in Formula 1. E non ci sarà perché sarà in convalescenza dopo l’intervento che dovrà affrontare in questi giorni per rimuovere il tumore al pancreas che lui stesso ha annunciato a dicembre 2025 in un’intervista al Corriere della Sera. 54 anni e telecronista di Formula 1 per Sky, Vanzini – dopo l’annuncio del tumore, lo stesso che aveva colpito la sorella – ha fatto dieci sedute di chemioterapia e adesso dovrà sottoporsi a un intervento per l’asportazione.

La scoperta era avvenuta grazie al collega Davide Camicioli, che aveva pubblicato un post insieme al dottor Riccardo Ceccarelli al centro medico Formula Medicine di Viareggio: il medico ha invitato Vanzini a recarsi lì per un controllo e dopo l’ecografia addominale, era stata trovata una lesione. A quel punto la moglie Cristina Fantoni, giornalista di La7, aveva prenotato una tac e una visita chirurgica a Verona. “Mia sorella è morta al San Raffaele, per la stessa malattia. Psicologicamente, preferivo farmi vedere altrove”, aveva raccontato Vanzini alla giornalista Elvira Serra.

Dopo l’annuncio, la chemio e la vicinanza di tantissimi colleghi, appassionati e tanti personaggi del mondo della tv, adesso Vanzini si sottoporrà a un intervento. La guida del team Sky di Formula 1 sarà al momento nelle mani Fabio Tavelli, che condurrà tutte le trasmissioni previste in vista della nuova stagione. La speranza è appunto ritrovare Carlo Vanzini al suo posto in cabina di commento quando ci sarà il primo gran premio della stagione in Australia, previsto per il prossimo 8 marzo.