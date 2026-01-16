Il mondo FQ

F1 & MotoGp

Ultimo aggiornamento: 16:16

“Guarderò i test di Formula 1 da spettatore”: l’annuncio di Carlo Vanzini dopo il tumore al pancreas. Si deve operare

di Redazione Sport
Il telecronista di Sky a dicembre 2025 aveva reso pubblica la malattia: adesso dovrà sottoporsi a un intervento, a cui seguirà un periodo di convalescenza
“Guarderò i test di Formula 1 da spettatore”: l’annuncio di Carlo Vanzini dopo il tumore al pancreas. Si deve operare
Icona dei commenti Commenti

“I test in Bahrein li guarderò da spettatore“. Carlo Vanzini ha annunciato sul suo canale Youtube – durante una diretta – la sua assenza in cabina di commento per i test in Formula 1. E non ci sarà perché sarà in convalescenza dopo l’intervento che dovrà affrontare in questi giorni per rimuovere il tumore al pancreas che lui stesso ha annunciato a dicembre 2025 in un’intervista al Corriere della Sera. 54 anni e telecronista di Formula 1 per Sky, Vanzini – dopo l’annuncio del tumore, lo stesso che aveva colpito la sorella – ha fatto dieci sedute di chemioterapia e adesso dovrà sottoporsi a un intervento per l’asportazione.

La scoperta era avvenuta grazie al collega Davide Camicioli, che aveva pubblicato un post insieme al dottor Riccardo Ceccarelli al centro medico Formula Medicine di Viareggio: il medico ha invitato Vanzini a recarsi lì per un controllo e dopo l’ecografia addominale, era stata trovata una lesione. A quel punto la moglie Cristina Fantoni, giornalista di La7, aveva prenotato una tac e una visita chirurgica a Verona. “Mia sorella è morta al San Raffaele, per la stessa malattia. Psicologicamente, preferivo farmi vedere altrove”, aveva raccontato Vanzini alla giornalista Elvira Serra.

Dopo l’annuncio, la chemio e la vicinanza di tantissimi colleghi, appassionati e tanti personaggi del mondo della tv, adesso Vanzini si sottoporrà a un intervento. La guida del team Sky di Formula 1 sarà al momento nelle mani Fabio Tavelli, che condurrà tutte le trasmissioni previste in vista della nuova stagione. La speranza è appunto ritrovare Carlo Vanzini al suo posto in cabina di commento quando ci sarà il primo gran premio della stagione in Australia, previsto per il prossimo 8 marzo.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione