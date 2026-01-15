Tra Roma e Lecce, hanno già portato 4 punti ai nerazzurri marchiando con il loro nome i due 1-0. E in diverse occasioni hanno propiziato le reti dei compagni

Riserve, dodicesimo uomo, “altri” titolari. Chiamateli come volete, ma Francesco Pio Esposito e Ange–Yoan Bonny sono fin qui state due risorse preziose per Cristian Chivu e per l’Inter. Lo dicono i numeri. Contro il Lecce è arrivata la rete decisiva di Pio Esposito nel finale di partita, in un match che l’Inter faticava a sbloccare e in cui si temeva un’altra possibilità sfumata per una prima mini fuga dopo il pareggio del Napoli di un paio di ore prima contro il Parma. Il francese aveva invece messo la sua firma sotto l’1-0 alla Roma, l’unico big match vinto dai nerazzurri finora in Serie A.

Da Taremi e Arnautovic, quanta differenza

Ma le reti contro le due squadre giallorosse non sono gli unici acuti nella prima metà di stagione. Che sia con una rete o con un assist, i due – quando vengono chiamati in causa – stanno trascinando l’Inter in questo tentativo di fuga in Serie A (+6 su Napoli e Milan, che però deve ancora giocare a Como). E forse la grande differenza tra quest’anno e l’anno scorso con Simone Inzaghi è proprio questa: le riserve in attacco incidono più di quanto facessero nella passata stagione Correa, Taremi e Arnautovic.

I numeri di Pio Esposito

Quattro gol totali e 5 assist. Questo lo score dell’attaccante 20enne dei nerazzurri che – dopo una serie di prestiti, l’ultimo allo Spezia nella passata stagione (20 gol in Serie B) – adesso si sta prendendo l’Inter. Di questi 4 gol e 5 assist, tre sono decisivi. E per decisivi si intende quelli che hanno portato direttamente 3 punti. Pio ha infatti segnato la rete dell’1-0 contro il Lecce in Serie A, fatto assist a Lautaro Martinez nello 0-1 di Bergamo contro l’Atalanta e assist a Calhanoglu per il gol del 2-1 contro il Kairat Almaty.

E poi gli assist per Dimarco (fortuito, ma agli atti lo è) e Lautaro Martinez per sbloccare le sfide contro Parma e Pisa, finite poi entrambe con una vittoria dell’Inter per 2-0. Il secondo gol in Serie A è stato invece quello della sfida di Cagliari a sancire il definitivo 0-2, mentre in Champions e Coppa Italia ha partecipato alla goleada contro l’Union Saint-Gilloise (gol e assist) e quella contro il Venezia (gol), nei match finiti rispettivamente 0-4 e 5-1.

I numeri di Bonny

Più gol e più assist invece per Ange–Yoann Bonny, che in stagione ha totalizzato 5 reti e 6 assist nonostante la sua assenza per infortunio in diverse partite. E anche lui – come Pio Esposito – ha già segnato una rete decisiva: quella dello 0-1 di Roma contro la Roma, nell’unica vittoria in scontri diretti per l’Inter in questa stagione. Gli altri gol: uno nel 2-0 a chiudere la sfida contro la Lazio, uno nel 5-0 contro il Torino, uno (e 3 assist) nel 4-1 contro la Cremonese, uno in Coppa Italia, nel 5-1 contro il Venezia.

Il confronto con Arnautovic, Taremi e Correa

Numeri che inevitabilmente portano al confronto con le tre riserve dell’anno scorso: Marko Arnautovic, Mehdi Taremi e Joaquin Correa. Perché partendo dall’attaccante argentino, nella passata stagione sono arrivati 2 gol e 2 assist, ma l’unica partita in cui ha veramente inciso è stata quella contro il Verona (1 gol e 2 assist nel 5-0). Tre gol per Taremi, ma solo uno in Serie A (Bonny ed Esposito hanno già fatto meglio a metà campionato, non era difficile). L’unica giocata degna di nota dell’iraniano nella passata stagione: l’assist – bello – a Frattesi nel 4-3 contro il Barcellona nella semifinale di Champions League. Ha fatto meglio Arnautovic, che ha segnato 7 gol di cui quattro in Serie A. Tra i gol decisivi c’è quello contro la Fiorentina – nel 2-1 definitivo – e quello contro il Cagliari (con assist) nel 3-1. Ha inciso invece in Coppa Italia: gol sia contro l’Udinese che contro la Lazio tra ottavi e quarti di finale, entrambi a sbloccare le gare poi finite 2-0.