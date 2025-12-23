L'attaccante francese ha preso una botta in allenamento: salterà Atalanta, Bologna e Parma. L'obiettivo è riaverlo contro il Napoli

L’Inter e Cristian Chivu perdono anche Ange-Yoan Bonny. Una settimana da incubo per i nerazzurri, che dopo l’eliminazione in semifinale di Supercoppa italiana per mano del Bologna, adesso perdono anche uno degli uomini chiave in attacco.

L’attaccante francese si è infatti procurato una distorsione al ginocchio dopo uno scontro nell’allenamento di lunedì. A comunicare l’infortunio è stato lo stesso club neazzurro sul proprio sito ufficiale: “A seguito di un evento traumatico riscontrato nell’allenamento di ieri, Ange-Yoan Bonny si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una leggera distorsione del ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate settimana prossima”.

Nessuna comunicazione ufficiale sui tempi di recupero – come in realtà sempre accade nelle note dei club – ma visto l’esito degli esami è possibile ipotizzarli. Nulla di grave per Bonny, che però salterà con molta probabilità le prossime tre sfide contro Atalanta (28 dicembre), Bologna (4 gennaio) e Parma (7 gennaio).

L’obiettivo è riaverlo per il big match dell’11 gennaio contro il Napoli a San Siro. Bonny è ormai un elemento chiave per Cristian Chivu, essendo la terza scelta in attacco, il primo chiamato in causa per far rifiatare Lautaro Martinez o Marcus Thuram. Assenza quindi pesante per il club nerazzurro, soprattutto in un mese di gennaio in cui ci saranno diverse partite decisive.

Il calendario dell’Inter a gennaio

Sarà un mese di fuoco per l’Inter. Perché in campionato c’è un primo posto da difendere, in Champions League invece le ultime due partite della prima fase: serve vincerle entrambe per arrivare con certezza tra le prime otto. I nerazzurri torneranno adesso in campo il 28 dicembre per la sfida contro l‘Atalanta, l’ultima del 2025.

Poi nel 2026 l’esordio contro il Bologna il 4 gennaio e dopo tre giorni la trasferta di Parma contro il Parma. L’11 invece sarà il momento dello scontro diretto contro il Napoli, prima di Lecce e Udinese (la prima in casa, la seconda in trasferta), giocando sempre ogni tre giorni. Cinque partite nei primi 17 giorni di gennaio che porteranno poi alla sfida di Champions League contro l’Arsenal del 20 gennaio. A chiudere il mese ci saranno il match di Serie A a San Siro contro il Pisa e la trasferta di Dortmund in Champions League contro il Borussia Dortmund.