Trentini a Ciampino: l’abbraccio con la madre Armanda e il saluto con Meloni. La premier: “Tua mamma è stata tanto in pensiero, lo sai?”

di Redazione Cronaca
Il ritorno in Italia di Alberto Trentini e Mario Burlò dal Venezuela. L'abbraccio con i familiari e l'accoglienza di Meloni e Tajani
Lungo abbraccio ai famigliari sulla pista di Ciampino per Alberto Trentini e Mario Burlò, appena scesi dall’aereo di Stato che li ha riportati in Italia dal Venezuela. Il cooperante veneziano ha stretto la mamma Armanda, visibilmente commossa, e poi ha salutato l’avvocata Alessandra Ballerini, che ha assistito la sua famiglia in questi mesi. Burlò ha potuto riabbracciare i figli Gianna e Corrado, come si vede nelle immagini diffuse da Palazzo Chigi, prima di un breve saluto con la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani che nella saletta dello scalo di Ciampino hanno dato loro il “bentornati a casa”. “Hai abbracciato la mamma, è stata tanto in pensiero lo sai?”, ha detto Meloni a Trentini che, stringendole la mano, l’ha più volte ringraziata. “Ma stai scherzando”, la risposta della premier, che poi ha salutato anche Burlò e i figli: “Non vi voglio disturbare perché avete del tempo da recuperare”

