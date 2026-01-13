Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 12:30

Trovata una delle più grandi piantagioni di marijuana in Italia con 35mila arbusti: sequestro record nel Nuorese. Il video

di Redazione Cronaca
Icona dei commenti (14)
Il valore è di circa 31 milioni di euro: arrestate quattro persone
Icona dei commenti Commenti

Sequestrata dai carabinieri di Nuoro una delle più grandi piantagioni di marijuana rinvenute in Italia, oltre 35.000 piante messe a dimora e 13.000 in fase di essiccazione, il tutto per un peso complessivo di circa tre tonnellate e mezzo, che se spacciate al dettaglio avrebbero fruttato circa 31 milioni di euro (15 milioni di dosi circa). Questa mattina i militari del comando provinciale arrestato quattro persone nei comuni di Orani e Silanus, nel Nuorese, e Buddusò nel Sassarese, con l’accusa di produzione di sostanze stupefacenti in concorso. Un quinto soggetto è stato denunciato. L’ordinanza di misura cautelare personale in carcere è stata emessa dal gip del tribunale di Nuoro, su richiesta della Procura della Repubblica.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione