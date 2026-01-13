“Ho deciso di seguire la squadra come in Val di Fassa perché avremo modo di sciare sulla pista olimpica. Siamo in Italia, anche se le condizioni dell’Olimpia non sono quelle che troveremo durante i Giochi, cominciare a familiarizzare con la nostra casa aiuta”. Tutto confermato: Federica Brignone si allena a Cortina con il gruppo in vista dei giochi olimpici. La sciatrice azzurra – a nove mesi dal gravissimo infortunio di aprile – ha sempre nel mirino le Olimpiadi di Milano–Cortina.

Non si sbilancia ancora ufficialmente, ma la sua presenza sembra essere pressoché certa come anche confermato dal fratello–allenatore. “Da persona eternamente positiva speravo anche di stare meglio, di essere un po’ più avanti nel lavoro – ha spiegato Brignone a La Gazzetta dello Sport -. Ma mi rendo conto che era davvero difficile, fino a due mesi fa zoppicavo per le scale, quindi obiettivamente va bene così”.

Anche se il dolore non è ancora passato: “Da quando mi sono operata non ho fatto un giorno senza sentire male al ginocchio, alla tibia e al perone. D’altronde lo so, non posso pretendere di stare bene, anzi probabilmente avrò sempre dolore alla gamba sinistra, perché anche quando toglierò la placca, la mia tibia non tornerà come prima. A vederlo adesso, l’osso sembra sfondato, ha il profilo di una montagna invece che essere piatto”.

Da diverse settimane ormai la sua presenza in pista alle Olimpiadi non sembra in discussione. E anche lei vede il bicchiere mezzo pieno. Intanto la portabandiera azzurra continua a lavorare incessantemente per provare ad arrivare al top e soprattutto essere certa di poter gareggiare quando ormai manca meno di un mese. “Nessuno mi crederà se dico che non conosco le date delle tre gare olimpiche ma è così, non ci sto pensando minimamente. So solo che mi sento molto bene, che ho recuperato tantissimo e che in palestra arrivo a sollevare i chili che sollevavo gli anni scorsi, direi non male”.

Mancano ancora quattro tappe di Coppa del Mondo prima di Milano–Cortina 2026, ma Brignone non sa ancora se ne disputerà qualcuna per testarsi in gara. Il regolamento suggerisce di tornare direttamente alle Olimpiadi. Se infatti non dovesse gareggiare, manterrebbe il ranking protetto per la prossima stagione. Al contrario, se dovesse scendere in pista finirebbe fuori dalle prime 30. “La verità la sappiamo io e la mia squadra, vedendo giorno per giorno come va e se me la sentirò di provare prima dell’Olimpiade. Il regolamento dei punti non invoglia a rientrare e non tutela chi vorrebbe farlo perché, se gareggio solo ai Giochi la prossima stagione sarò numero 3 in tutte le discipline, mentre se disputo più gare finisco fuori dalle prime trenta”, ha concluso.