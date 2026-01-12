Lo scorso 15 dicembre era stato deferito per aver indotto gli ex responsabili della Can C e della Can D, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato Antonio Zappi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (Aia), con 13 mesi di squalifica. È stata quindi pienamente accolta la richiesta avanzata oggi in udienza del procuratore federale, che lo scorso 15 dicembre aveva deferito il numero uno dell’Aia per aver indotto gli ex responsabili della Can C e della Can D, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi. Il Tfn ha inoltre sanzionato con due mesi di inibizione Emanuele Marchesi, componente del Comitato Nazionale dell’Aia.

Il numero 1 dei fischietti era accusato dalla Procura federale di presunte pressioni legate al cambio degli organi tecnici di Serie C e Serie D. Un’inchiesta a orologeria dietro cui, oltre a una certa ingenuità del diretto interessato e le solite faide intestine all’Aia, si nascondono dietro all’ennesima manovra politica per mettere le mani sulla classe arbitrale italiana.

Dopo essere stato eletto, per far posto a Orsato e Braschi – due grandi ex arbitri, che lui appena eletto voleva coinvolgere nel suo nuovo progetto alla guida dell’Aia – Zappi ha “suggerito” ai dirigenti in carica (Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi) di dimettersi, prospettando loro soluzioni alternative. Questi poi sono diventati i suoi principali accusatori.

Essendo la sentenza immediatamente esecutiva, da oggi il Presidente Zappi non può operare e la gestione dell’Aia passa in mano al suo vicario Francesco Massini, in attesa del secondo grado dopo lo scontato ricorso alla Corte d’Appello. Ma per il momento Zappi rimarrà presidente dell’Aia: In base allo Statuto Figc, nonostante la squalifica sia superiore all’anno, per la decadenza dalla presidenza è necessario che il provvedimento sportivo sia definitivo, quindi in secondo appello. Se dovesse decadere, a quel punto gli scenari sarebbero due: nuove elezioni o Commissariamento disposto dalla Figc stessa.