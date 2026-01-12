Le olimpiadi e paralimpiadi invernali del 2038 dovrebbero tornare in Svizzera. Il Comitato Olimpico Svizzero ha rilasciato una dichiarazione confermando di essere in “dialogo privilegiato” con il Comitato Olimpico Internazionale per i Giochi del 2038.

“Dialogo privilegiato” significa che la Svizzera può promuovere la propria candidatura in via esclusiva fino alla fine del 2027. La proposta prevede che gli eventi siano “decentralizzati” in diverse regioni della Svizzera. E tra le località pronte a ospitare le olimpiadi c’è anche il comune di Crans-Montana – dove un incendio nel locale Le Constellation durante la notte di Capodanno ha causato la morte di 40 persone – designato per ospitare le gare di sci alpino.

La Svizzera ha già ospitato le Olimpiadi invernali due volte, con St. Moritz che ha ospitato i Giochi del 1928 e del 1948. Adesso il Comitato Olimpico Nazionale ha dichiarato appunto di avere i diritti esclusivi per portare avanti la candidatura fino al 2027. Ruth Metzler-Arnold, Presidente di Swiss Olympic, ha dichiarato: “Le federazioni sportive, degli sport invernali ed estivi, olimpici e non olimpici, desiderano che i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2038 si svolgano in Svizzera. Riconoscono l’impatto duraturo che un evento del genere ha sullo sport. Nulla ha un potere paragonabile alla stella polare di un grande evento sportivo, che funge da faro per un’intera generazione di atleti e ispira le persone in tutto il Paese, oltre l’ambito sportivo”.

La candidatura della Svizzera è sostenuta dalle federazioni nazionali di sport invernali, da Swiss Olympic e da Swiss Paralympic che, insieme, a novembre 2023 hanno fondato l’associazione “Giochi olimpici e paralimpici invernali 2038” con un’unica e innovativa visione comune. Una visione che vuole rafforzare la coesione nazionale e garantire un’attrattività pluriennale a livello internazionale per attività economiche e turistiche.

Le località pronte a ospitare i giochi del 2038

Ginevra : curling, pattinaggio di velocità

: curling, pattinaggio di velocità Losanna : pattinaggio artistico, pattinaggio di velocità su pista corta

: pattinaggio artistico, pattinaggio di velocità su pista corta Crans-Montana: sci alpino

sci alpino Engelberg : salto con gli sci, sci di fondo, combinata nordica

: salto con gli sci, sci di fondo, combinata nordica Zurigo , Zugo , Lugano : hockey su ghiaccio

, , : hockey su ghiaccio Lenzerheide : biathlon

: biathlon St. Moritz/Silvaplana: sci freestyle, snowboard

sci freestyle, snowboard St. Moritz/Celerina: bob, slittino, skeleton