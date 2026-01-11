Giocatori e staff tecnico hanno dedicato questo successo memorabile a Ethan McLeod, l’attaccante dei Silkmen morto il 16 dicembre scorso in un incidente stradale

Clamoroso a Macclesfield, città 26 km a Sud di Manchester che tra le sue attività industriali ha la farmaceutica AstraZeneca, diventata famosa durante il Covid con la produzione dei vaccini: i Silkmen, “gli uomini della seta”, soprannome dei calciatori di questo club fondato nel 1874, fallito e rifondato nel 2020, oggi impegnato nella National League North – la sesta divisione – hanno superato 2-1 ed eliminato nel terzo turno della Fa Cup il Crystal Palace, detentore del trofeo.

Un’impresa storica, festeggiata dall’invasione di campo dei 5.348 spettatori presenti allo stadio Moss Rose, ribattezzato The Leasing.com per ragioni di sponsor. I tifosi hanno portato in trionfo il capitano Dawson, firma dell’1-0 al 43esimo. Al 60esimo, il 2-0 di Buckley–Ricketts ha creato il delirio nel popolo del Macclesfield. Il Crystal Palace, che non vince da nove gare, ha trovato il gol del 2-1 solo al 90esimo.

Giocatori e staff tecnico del Macclesfield hanno dedicato questo successo memorabile a Ethan McLeod, l’attaccante dei Silkmen morto il 16 dicembre scorso in un incidente stradale, mentre tornava dalla partita della National League North in casa del Bedford Town. Una sua foto è stata appesa tra le due panchine, mentre in tribuna era esposto uno striscione in suo omaggio. Papà e mamma di Ethan sono stati invitati a seguire la partita. “Ai genitori di Ethan ho detto: oggi vostro figlio ci sta sicuramente guardando dall’alto – le parole dell’allenatore, John Rooney – Sento che è qui con noi e sicuramente ha dato alla mia squadra una forza straordinaria. Siamo stati perfetti. In campo non si è vista la differenza di ben cinque categorie”.

La tragica scomparsa di Ethan McLeod ha scosso una città di 56mila abitanti, legatissima al calcio dopo i tormenti degli ultimi anni, culminati nel fallimento del 2020. Il Covid diede il colpo di grazia a un club che, da diverso tempo, navigava in pessime acque. Uno degli ultimi allenatori prima del crollo era stato un personaggio importante del football inglese, l’ex difensore dell’Arsenal Sol Campbell, costretto a farsi da parte proprio per i problemi economici. L’attività del Macclesfield è ripartita grazie a un imprenditore locale, Robert Smethurst.

Una delle sue prime mosse è stata l’inserimento dell’ex giocatore gallese Robbie Savage – uno degli opinionisti più accreditati in Inghilterra – nel Consiglio di amministrazione. Savage ha fissato le basi della rinascita, dalla rosa dei giocatori all’organizzazione complessiva. Il Macclesfield si è rimesso in marcia nella North West Counties Premier Division, campionato di nona serie. Tre promozioni in quattro stagioni hanno trascinato i Silkmen nella sesta divisione. La squadra è attualmente quattordicesima, a tre punti di distanza dalla zona playoff. L’allenatore è John Rooney, fratello minore di Wayne, il celebre ex attaccante di Manchester United e nazionale.

Il successo contro il Crystal Palace non è importante solo per la gloria calcistica, ma anche per le casse del Macclesfield: la Coppa d’Inghilterra, il torneo di football più antico del mondo, è un formidabile serbatoio di denaro per i club delle leghe minori. Quota partita e passaggio televisivo consentono infatti di guadagnare risorse importanti, utilizzate spesso per ristrutturare gli impianti e dare ossigeno ai bilanci.

L’edizione in corso è la numero 145. Al pronti via, il 1° agosto 2025, con le prime gare della fase di qualificazione, le squadre iscritte erano 747, inglesi e gallesi. Le big entrano in scena nel terzo turno, che nel rispetto della tradizione va in scena nel secondo weekend di gennaio. La FA Cup è il torneo più amato dal popolo calcistico d’oltremanica, un vero collante socio-culturale: da Londra al villaggio più sperduto d’Inghilterra o Galles si sentono tutti appartenenti alla grande famiglia del football.

Lo spirito e l’orgoglio limano spesso le differenze di categorie, regalando sorprese memorabili, come quella compiuta dal Macclesfield. L’altra faccia della luna sono risultati “pesanti” come il 10-1 del Manchester City sull’Exeter. Il 17 maggio 2025, il Manchester City uscì sconfitto nella finale di Wembley contro il Crystal Palace. Otto mesi dopo, Palace ko contro una squadra di sesta serie e City che ha fatto la voce grossa contro una formazione di League One: la Coppa d’Inghilterra è anche questi magnifici paradossi.