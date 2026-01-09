“Mi rendo conto che mi restano pochi giorni, non mi arrenderò fino al mio ultimo respiro”: il messaggio del 33enne calciatore ex Chelsea

“Mi rendo conto che mi restano pochi giorni“. Stanno diventando un caso le parole affidate ai social da Lamisha Musonda, calciatore 33enne belga con un passato nelle giovanili del Chelsea, ai tempi di Rafa Benitez, nel 2012. Musonda non ha specificato da cosa sia affetto e quali siano le sue condizioni: “Questi ultimi due anni sono stati particolarmente difficili e impegnativi per me. Con grande tristezza annuncio che sto lottando per recuperare la salute, il che spiega la mia assenza dai social network”, si legge nel post pubblicato su Instagram. Un messaggio che però ha attirato l’attenzione dei media inglesi e anche di tanti tifosi dell’Anderlecht, l’altra squadra per cui ha giocato a livello giovanile, prima di proseguire la carriera tra Belgio e Serie B spagnola.

Il primo post di Musonda, corredato dalle sue foto con la maglia del Chelsea, già lascia trapelare una situazione critica: “La vita ha così tanti alti e bassi e nessuno conosce davvero il dolore che stai affrontando. Sono stati due anni duri ed estenuanti per me. Ho dovuto capire che la mia salute è in condizioni critiche e ora sto solo combattendo per sopravvivere“, si legge nel post. Subito dopo ecco il secondo messaggio, questa volta insieme alle foto ai tempi dell’Anderlecht: “Mentre mi rendo conto che mi restano pochi giorni, mi rendo conto anche di avere un sacco di persone al mio fianco e conserverò sempre i ricordi. La vita è dura ma il panorama è grande”.

Musonda quindi prosegue: “Il vostro aiuto e le vostre preghiere sarebbero di grande aiuto in questo periodo. Io e la mia famiglia stiamo combattendo e non mi arrenderò fino al mio ultimo respiro“. Poi, riferendosi alle foto che raccontano la sua carriera, aggiunge: “Come potete vedere, sono stato fortunato ad avere una gioventù così bella… e ho ancora così tanto da offrire. Ma ci sono così tante persone meravigliose che vorrei ringraziare di persona. Il fatto che io possa non avere la possibilità di farlo mi dispiace”. Parole che lasciano presagire una condizione davvero critica, anche se per il momento non si sa altro sulla salute del calciatore 33enne. Che poi ha pubblicato un altro post, ringraziando i tifosi per i tanti messaggi di supporto ricevuti: “Vinciamo un giorno alla volta. Vi amo tutti”, conclude il suo messaggio.