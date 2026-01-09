La tragedia ad Albstadt. Le vittime sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il figlio Bryan. Il cordoglio del sindaco di Castellammare del Golfo

Prima l’esplosione, probabilmente a causa di una fuga di gas, poi il crollo dell’abitazione. All’interno della palazzina viveva una famiglia di origini siciliane. Per loro – padre, madre e il figlio di 6 anni – non c’è stato nulla da fare. L’esplosione è avvenuto ad Albstadt, nel land del Baden-Württemberg in Germania. Le vittime sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il figlio Bryan. A dare la notizia della tragedia, avvenuta giovedì, è stato il sindaco di Castellammare del Golfo Giuseppe Fausto, città di origine di Francesco.

“Francesco viveva in Germania da circa dieci anni, dove aveva costruito, insieme a Nancy, una vita fatta di lavoro, sacrifici e sogni”, dichiara il sindaco: “Una giovane famiglia unita, ben inserita nella comunità locale: Francesco lavorava in una ditta del settore del vetro, mentre il piccolo Bryan frequentava la scuola”. “La notizia ha colpito profondamente Castellammare del Golfo, dove risiedono i genitori e i fratelli di Francesco e dove il legame con la comunità è sempre rimasto forte”, ha aggiunto il Comune di Castellammare del Golfo.

Nel mese di agosto la famiglia era in vacanza a Castellammare e a novembre era tornata per il compleanno del fratello più piccolo di Francesco. “Castellammare del Golfo si stringe con affetto e profonda commozione ai familiari, condividendo un dolore lacerante per una perdita ingiusta, improvvisa e straziante, che ha spezzato tre giovani vite e lasciato un vuoto che nulla potrà colmare”, conclude il sindaco della cittadina trapanese.