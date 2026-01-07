Il vincitore del Giro d’Italia lascia il ciclismo: Simon Yates si ritira a sorpresa. La sua decisione in una lettera

La 20esima tappa dell’ultimo Giro d’Italia è ancora negli occhi e nella mente di tutti gli appassionati di ciclismo. La maglia rosa Del Toro che si difende dagli attacchi di Carapaz. Poi, improvviso, lo scatto di Simon Yates sulle rampe del Colle delle Finestre: l’attacco fuori dagli schemi che in pochi km ribalta la corsa. All’arrivo a Sestriere tutto è cambiato: Yates è la nuova maglia rosa, ha vinto il Giro d’Italia 2025. Sono passati 7 mesi e 7 giorni: oggi quello stesso ciclista ha deciso di dire addio alle corse, di annunciare il ritiro. Yates dice basta, a soli 33 anni. Un annuncio a sorpresa da parte del ciclista britannico, che se ne va di fatto con la maglia rosa cucita addosso, quando nessuno se lo aspettava.

“Ho deciso di ritirarmi dal ciclismo professionistico. Per molti questa notizia potrebbe essere una sorpresa, ma non è una decisione che ho preso a cuor leggero. Ci ho pensato a lungo e ora mi sembra il momento giusto per lasciare questo sport“. Si apre così il messaggio del campione britannico, che oltre ad aver trionfato al Giro d’Italia, quest’anno ha anche vinto una tappa al Tour de France. Una lettera, consegnata al ciclismo e ai suoi fan, per spiegare i motivi di una scelta così radicale.

Professionista dal 2014 al 2026, Yates ha ottenuto diversi successi in carriera, a partire dalla pista, come il titolo mondiale della corsa a punti, vinto nel 2013. “Il ciclismo fa parte della mia vita da sempre. Dalle gare nel velodromo di Manchester alle competizioni e alle vittorie sui palcoscenici più importanti, fino a rappresentare il mio Paese ai Giochi Olimpici, ha plasmato ogni capitolo della mia vita”. Su strada ha invece trionfato alla Vuelta di Spagna nel 2018, prima del sigillo a sorpresa sul Giro d’Italia nel 2025. Vanta anche tre vittorie di tappa al Tour de France, sei al Giro d’Italia e due alla Vuelta. Nel 2017 è stato anche il miglior giovane al Tour de France. “Sono profondamente orgoglioso di ciò che sono riuscito a ottenere e altrettanto grato per le lezioni che ne ho tratto”, prosegue la lettera diffusa da Yates sui propri canali social e su quelli del Team Visma | Lease a Bike.

“Anche se le vittorie rimarranno sempre impresse, i giorni più difficili e le battute d’arresto sono stati altrettanto importanti. Mi hanno insegnato resilienza e pazienza e hanno reso i successi ancora più significativi”, spiega Yates, che ha poi concluso con i ringraziamenti: “A tutti coloro che mi hanno sostenuto lungo il percorso, dallo staff ai miei compagni di squadra, la vostra incrollabile fiducia e lealtà mi hanno permesso di realizzare i miei sogni. Ogni volta che ho dubitato di me stesso, voi non l’avete mai fatto. Grazie”.