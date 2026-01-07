Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:07

Crans-Montana, un minuto di silenzio nelle scuole per le vittime: il video al Liceo D’Azeglio di Torino

di Redazione Cronaca
Icona dei commenti (0)
Oggi in tutte le scuole italiane è stato osservato un momento di raccoglimento per le vittime dell'incendio
Icona dei commenti Commenti

Oggi, mercoledì 7 gennaio, con la ripresa delle lezioni, in tutte le scuole italiane è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’incendio avvenuto a Crans-Montana. L’indicazione è arrivata dal ministero dell’Istruzione. “Un minuto di raccoglimento rappresenta un momento di condivisione del dolore delle famiglie colpite ed una occasione di riflessione per tutta la comunità scolastica sui valori della vita e della responsabilità civile”, si legge in una circolare. “In questo momento di profondo dolore il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione”, ha scritto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. “Con un minuto di silenzio nelle scuole vogliamo ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie, alle quali va il mio pensiero commosso e il più sentito cordoglio”, ha aggiunto. Il video è stato realizzato all’interno del liceo Massimo D’Azeglio di Torino.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione