Le condizioni di salute delle undici persone ricoverate all’Ospedale Niguarda di Milano ustionate nel rogo del bar Le Costellation di Crans-Montana rimangono stabili, con alcuni segnali in alcuni casi di lieve miglioramento. Questo il bollettino della struttura milanese, che ha accolto i pazienti e li trattando dal momento dei trasferimenti dalla Svizzera. Nonostante alcuni miglioramenti, tre persone restano in gravi condizioni a causa delle gravi ustioni riportate e dei danni polmonari significativi, causati dalle inalazioni di fumo, che rendono necessaria un’assistenza respiratoria meccanica. Notizie che arrivano nel giorno dei funerali dei giovani morti nel rogo del locale svizzero.

L’Ospedale Niguarda ha confermato che, al momento, la situazione generale dei pazienti è sotto controllo, ma le condizioni di questi tre individui continuano a richiedere cure intensive. Le ustioni, insieme ai danni ai polmoni, sono particolarmente preoccupanti e necessitano di un monitoraggio continuo. Il team medico è impegnato a offrire il miglior supporto possibile per ogni singolo caso. Inoltre l’ospedale nei giorni scorsi ha dichiarato di essere pronto ad accogliere un ulteriore paziente attualmente ricoverato a Zurigo, che, purtroppo, al momento non è considerato trasportabile. L’ospedale di Milano ha confermato la sua disponibilità anche per eventuali nuovi feriti, qualora la situazione lo richiedesse, evidenziando l’importante supporto che sta offrendo nella gestione dell’emergenza.

L’incidente di Crans-Montana, che ha scosso la comunità internazionale, ha portato all’immediato intervento di numerosi ospedali e équipe sanitarie, pronte ad affrontare le gravi ferite e le complicanze derivanti. L’ospedale Niguarda, un centro di eccellenza per il trattamento delle ustioni, con la sua esperienza nella gestione delle emergenze, si sta confermando una risorsa fondamentale in questo periodo di crisi. Gli aggiornamenti sui pazienti ricoverati verranno forniti con continuità, mentre la speranza è che le condizioni possano continuare a migliorare nei prossimi giorni.