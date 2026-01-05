Chiunque abbia avuto problemi con la giustizia tende a prendere per buona qualsiasi iniziativa che possa dare anche solo l’idea di andare contro il presupposto strapotere della magistratura

Tra i miei studenti detenuti, la (contro-)riforma sulla separazione delle carriere gode di ragguardevole consenso. Chiunque abbia avuto problemi con la giustizia tende a prendere per buona qualsiasi iniziativa che possa dare anche solo l’idea di andare contro il presupposto strapotere della magistratura.

Siamo reduci da decenni di disinformazione propagandata da televisioni e media che mirano a screditare chiunque si proponga di smascherare le marachelle di padroni, padrini e politici da controllare in quanto disonesti. È indiscutibilmente vero che la giustizia non funziona, ma si tratta di un problema annoso le cui colpe vengono addossate unicamente sui giudici. Pochi rimarcano le responsabilità della politica che, a dispetto di centinaia di piccoli interventi sul piano procedurale (per aggiustare questo o quel processo), non è mai intervenuta seriamente con riforme strutturali atte a razionalizzare la materia penale. Né a sopperire alle note carenze di personale e di mezzi da cui dipende essenzialmente quello che è forse il più impellente dei problemi: l’inefficienza e la lunghezza dei tempi della giustizia.

Ecco, a me non sembra che con la riforma recentemente approvata con doppia deliberazione delle Camere si sia voluto anche lontanamente affrontare quest’ordine di questioni. Né i condannati, né noi liberi cittadini avremo un minimo beneficio dalle carriere separate e dalla tripartizione dei Csm (che anzi aumenterà i costi che andranno a gravare su noi contribuenti). L’unico risultato mi pare una sorta di resa dei conti contro certe Procure “scomode” e l’ennesimo attacco contro l’indipendenza della magistratura e la Costituzione che l’ha sancita.

Quando fu introdotta, rappresentò uno degli elementi di maggiore rottura rispetto al passato: non solo nel Ventennio di dittatura fascista, ma più in generale, si nota una sorta di continuità del carattere delle istituzioni italiane da sempre basate sul predominio delle classi dirigenti sui subordinati. L’autonomia dei giudici rispetto al potere politico rappresenta ancora oggi una rivoluzione culturale di fondamentale importanza su cui si basa tutto il sistema del bilanciamento e controllo reciproco tra gli organi costituzionali.

In definitiva, una caratteristica irrinunciabile dello Stato democratico di diritto che i nostri padri costituenti hanno voluto disegnare e consegnarci come preziosissima eredità.

Dobbiamo tenerci cara la nostra Costituzione, considerata unanimemente a livello internazionale uno dei migliori esempi della cultura giuridica mondiale. Fu miracolosamente generata in uno dei periodi più travagliati della storia d’Italia, reazione a quel fascismo che, nella definizione di Sciascia, costituiva “un regime che non dava la preoccupazione di pensare, di valutare, di scegliere”. Invece quegli uomini e quelle donne, usciti dalla durissima selezione della guerra persa disastrosamente su tutti i fronti, furono capaci di pensare, valutare, scegliere. Per una volta tutti, anche i più ininfluenti dei cittadini, poterono e dovettero schierarsi.

Di qui l’incommensurabile ricchezza di sentimenti e riflessioni che portarono a una fioritura sul piano umano anzitutto, ma poi anche letterario e di conseguenza alla scrittura cinematografica che portava il neorealismo italiano ai vertici mondiali.

La Costruzione repubblicana è frutto, nella definizione di Scarpinato, di una sorta di “empireo culturale, un’aristocrazia etica figlia della Resistenza”; la garanzia di indipendenza e autonomia dei giudici costituisce la “pietra angolare della raffinata ingegneria della divisione bilanciata dei poteri”. Ovvio che possa non piacere a chi si presenta come erede della tradizione neofascista oggi al governo, ma tutti noi che abbiamo a cuore la bontà delle nostre tradizioni e istituzioni abbiamo il dovere di mobilitarci.

Firmiamo per fermarli! Qui la raccolta firme per il referendum su piattaforma pubblica, si accede con Spid o carta d’identità elettronica Cie