L’irruzione di aria artica in discesa dal Nord Europa segna l’avvio di una fase pienamente invernale sull’Italia, con un sensibile calo delle temperature e un peggioramento diffuso delle condizioni meteorologiche. Le correnti fredde e instabili favoriranno la formazione di una circolazione ciclonica sul Mediterraneo, destinata a mantenere il tempo perturbato su molte regioni nei prossimi giorni.

L’inizio della settimana vede l’ingresso di masse d’aria fredde, capaci di alimentare un ciclone mediterraneo. Da lunedì 5 gennaio sono attese piogge e temporali soprattutto al Centro-Sud, mentre la fase più intensa del maltempo è prevista tra l’Epifania e mercoledì 7 gennaio. Il marcato abbassamento delle temperature potrà favorire nevicate fino in pianura o a bassissima quota su Lombardia centro-orientale, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche.

Neve fino in collina risulterà possibile anche su Toscana e Umbria, mentre sul resto del Centro-Sud i fiocchi cadranno prevalentemente oltre gli 800-1000 metri. Nel corso della notte tra il 4 e il 5 gennaio, la neve ha imbiancato i rilievi appenninici fino a quota collinare nei comuni dell’Alto Mugello, con accumuli generalmente inferiori ai 5 centimetri. Il calo termico ha inoltre favorito la formazione di ghiaccio, con una temperatura minima di –3 gradi registrata al passo del Giogo. A renderlo noto è la Città metropolitana di Firenze, precisando che personale e mezzi della viabilità sono impegnati sulle strade di competenza per garantire la percorribilità.

Nella giornata di lunedì 5 il tempo più perturbato interesserà inizialmente le regioni adriatiche, dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia, passando per Veneto meridionale, Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Piovaschi irregolari potranno raggiungere anche il nord della Sardegna, il Lazio e la Campania. La neve è attesa fino a quote collinari sull’Appennino romagnolo, oltre i 1000-1100 metri su quello centrale e a quote più elevate sui rilievi meridionali. In serata e nella notte un nuovo apporto di aria fredda rinvigorirà il vortice ciclonico sul Tirreno, con una nuova intensificazione delle precipitazioni soprattutto al Centro e sulla Sardegna e un ulteriore calo della quota neve fino a 800-900 metri.

Il peggioramento sarà accompagnato da un rinforzo dei venti freddi settentrionali al Nord e al Centro, responsabili di un ulteriore abbassamento termico. Al Sud, invece, si assisterà a un’intensificazione dei venti di Scirocco, in un contesto più asciutto ma con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Alla luce dei fenomeni attesi, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni interessate, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Per la giornata di lunedì 5 gennaio è stata diramata un’allerta gialla su alcuni settori di Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise e Campania, per possibili criticità di tipo idrogeologico e idraulico. Il quadro meteorologico e quello delle allerte verranno aggiornati quotidianamente in base all’evoluzione della situazione.