Ultimo aggiornamento: 10:27

Torna a casa un’insegnante 27enne data per dispersa a Crans-Montana: non era nel bar dell’incendio

di Redazione Cronaca
Lisa Pieropan era nella località svizzera per festeggiare il nuovo anno, ma non era nel locale interessato dall'incendio. A dare l'allarme la madre, non riuscendo a mettersi in contatto con lei
Era finita per un equivoco nella lista dei dispersi della strage di Crans-Montana Lisa Pieropan, insegnante di ventisette anni di San Giorgio Bigarello (provincia di Mantova). La donna sta bene ed è già arrivata a casa. Era presente nella località svizzera ma non nel bar in cui è poi scoppiato l’incendio.

A contattare la Farnesina era stata la madre di Pieropan ieri mattina, dopo aver appreso la notizia dell’incendio nel locale Constellation e non riuscendo a mettersi in contatto con la figlia. La madre poi – dopo le rassicurazioni della figlia arrivate nel pomeriggio – ha avvertito poi gli organi di stampa che avevano ripreso la notizia come la Gazzetta di Mantova.

