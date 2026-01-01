Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, ma da una prima ricostruzione sembra che il giovane sia uscito per pescare e sia accidentalmente scivolato cadendo in acqua senza che nessuno dei compagni se ne sia accorto

È scivolato pescando nel lago Margherita, a Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza, e solo la mattina i sommozzatori hanno ritrovato il suo corpo, ormai senza vita. Così è morto un giovane di 22 anni che aveva deciso di passare la notte di San Silvestro insieme alla sua ragazza e ad alcuni amici campeggiando sulle sponde del lago, tra una cena in mezzo alla natura e una battuta di pesca.

Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, ma da una prima ricostruzione sembra che il giovane sia uscito per pescare e sia accidentalmente scivolato, cadendo in acqua senza che nessuno dei compagni se ne sia accorto. A dare l’allarme, nella mattinata del 1 gennaio, è stata la ragazza, accortasi dell’assenza del giovane in tenda. Il corpo è stato recuperato solo alle 8 dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco del nucleo regionale del Veneto, intervenuti insieme alle squadre del comando di Vicenza. Sull’accaduto indagano i Carabinieri.