Torino - Durante la “Street Parade” di protesta nel quartiere Vanchiglia, gruppi di manifestanti hanno lanciato bombe carta e fuochi pirotecnici contro le forze dell’ordine. La risposta con lacrimogeni e idranti

Tensione nella notte a Torino durante una manifestazione di protesta promossa dagli attivisti legati al centro sociale Askatasuna, sfociata in scontri con le forze dell’ordine. Il corteo, organizzato a ridosso della mezzanotte di Capodanno, era mirato alla contrapposizione con le forze dell’ordine. La manifestazione, denominata “Street Parade”, ha visto la partecipazione di circa duemila persone ed è partita dopo un raduno in piazza Vittorio Veneto. Il corteo si è poi snodato nel quartiere Vanchiglia, area in cui si trova l’edificio che ospitava il centro sociale Askatasuna prima dello sgombero avvenuto nelle settimane precedenti. Gli attivisti hanno scandito slogan di protesta, rivendicando l’inizio di “un nuovo anno di lotta”.

Le tensioni sono esplose all’incrocio tra via Rossini e corso Regina Margherita, dove gruppi di manifestanti hanno lanciato petardi, bombe carta e fuochi pirotecnici contro le forze dell’ordine schierate per il controllo del corteo. I carabinieri hanno risposto utilizzando lacrimogeni e idranti per contenere e disperdere i gruppi più violenti. Nel corso degli scontri, quattro carabinieri sono rimasti leggermente feriti, colpiti dal lancio di materiale pirotecnico. Non risultano, al momento, feriti gravi tra i partecipanti alla manifestazione.

Dopo i momenti di maggiore tensione, il corteo si è spostato verso la zona del Campus Einaudi, dove l’iniziativa si è conclusa e i manifestanti si sono fermati. Nelle ore successive, ambienti dell’area antagonista hanno commentato gli scontri con un messaggio diffuso sui social network, parlando di “Capodanno contro lo Stato di polizia” e rivendicando la protesta. Nel testo vengono anche chieste la liberazione di alcuni studenti ai domiciliari per precedenti episodi di piazza e riaffermate le posizioni politiche del movimento.