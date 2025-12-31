Non avranno fatto fatica ad arrivare i circa 500 militanti neonazisti che si sono presentati il 15 ottobre a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Il paesino è vicino all’aeroporto di Malpensa e al suo interno ospita la tensostruttura del Cerello, abbastanza ampia e gestita dalla pro loco cittadina. La location è stata messa a disposizione dell’Hammerfest, un festival di musica rock fortemente orientato a destra. Erano presenti in molti, tra vertici delle organizzazioni e militanti di base. Alcuni membri di questa internazionale suprematista – che tra gli altri comprende Spagna, Russia, Paesi Bassi, Francia, Stati Uniti, Svezia, Svizzera – avrebbero commesso gravi atti di violenza.

A divulgare la notizia è stata la piattaforma antifascista tedesca EXIF – Recherche & Analyse che ha documentato l’evento. Che non è il primo in Italia negli ultimi anni: nel 2023 e nel 2024 la ricorrenza annuale si tenne in provincia di Milano. Di quello di quest’anno però colpiscono sicuramente la sede e la risonanza, dato che secondo EXIF è stato “senza dubbio il più grande evento degli Hammerskins degli ultimi anni”.

Ma chi sono gli Hammerskin? Il gruppo neo-nazista si è formato a Dallas, in Texas, nel 1988 e ha diramazioni in tutto il mondo. Il suo scopo primario sarebbe garantire la produzione e lo sviluppo del white power rock, un sottogenere musicale che promuove il suprematismo razziale. Ma l’organizzazione non è solo questo: oltre alla semplice militanza, il gruppo sarebbe votato al terrorismo politico e spingerebbe i suoi adepti a prepararsi e arruolarsi militarmente in vista di una futura guerra etnica.

Tra le band in locandina quest’anno – che è anche il trentesimo anniversario della sezione italiana Hammerskin – i tedeschi Spreegeschwader e gli statunitensi Max Resist, accolti al grido di Sieg Heil e saluti romani. Ma la parte più rilevante della giornata non è stata il concerto serale, bensì la riunione furtiva del pomeriggio a Bollate (Milano) dove si trova la sede dei neofascisti di Lealtà e Azione. Erano circa una trentina i membri presenti e la metà proveniva dalla rete tedesca. Presente anche il capo dell’organizzazione in Europa Malte Redeker.

A seguito della diffusione della notizia, sono arrivate alcune risposte dalla politica locale. L’Anpi, nella sua sezione di Ferno – Lonate Pozzolo, ha inviato una lettera alla sindaca del paese. L’organizzazione, si legge, “chiede all’amministrazione comunale di Lonate Pozzolo di chiarire ai propri cittadini quanto accaduto prendendo posizione nei confronti di chi ha permesso che avvenisse e di farsi promotrice di convocare tutte le organizzazioni culturali e sportive accreditate presso il Comune affinché si adotti un protocollo comune di comportamento teso a evitare in futuro altre simili e disdicevoli situazioni. Non è possibile – prosegue la lettera – che e a distanza di ottant’anni dalla liberazione dell’Italia dal nazismo e fascismo, si permetta a questi oscuri personaggi di potersi organizzare in manifestazioni esaltando il suprematismo bianco, il razzismo e l’omofobia”. La nota si conclude con il ricordo da parte dell’associazione delle vittime cadute in quei territori per mani nazifasciste e con il ricordo di alcuni partigiani locali come Domenico Lanceni e i cugini Giassi, assassinati dai nazisti.

La consigliera della pro loco di Lonate Pozzolo, Melissa Derisi, ha annunciato le sue dimissioni perché ha ritenuto – scrive sui social – “questo episodio totalmente incompatibile con qualsiasi forma di impegno civico, culturale e associativo”. La donna ha lamentato anche la mancanza di comunicazioni interne, affermando che il Consiglio direttivo di cui fa parte non sarebbe stato informato dell’evento. “Affittare una struttura – conclude Derisi – senza informarsi adeguatamente su chi la utilizzerà e per quali finalità non può essere considerato una semplice leggerezza: è una mancanza grave di responsabilità”.

Sdegno e rammarico anche da parte dell’ex sindaca Nadia Rosa, ora consigliera comunale di minoranza e capogruppo di Uniti e Liberi. Sempre sui suoi profili social Rosa si è detta “indignata” ribadendo di trovare “insultante che 500 neonazi da tutta Europa si siano radunati, trovando ospitalità a Lonate Pozzolo” e concludendo dicendo che “razzismo, omofobia, antisemitismo, suprematismo bianco non devono trovare cittadinanza nel mondo, e tanto meno nella tensostruttura della pro loco di Lonate Pozzolo”.