Incidente per Anthony Joshua in Nigeria: morte due persone, il pugile ritrovato in stato confusionale

Distrutta la Lexus Jeep del campione della boxe, che è stato tirato fuori dai rottami dai soccorritori
L’ex campione mondiale Anthony Joshua, pugile dei pesi massimi, è stato coinvolto in un grave incidente automobilistico in Nigeria. Lo scontro è avvenuto nello Stato di Ogun, sulla superstrada Lagos-Ibadan. Nello scontro sono morte due persone, mentre non si conoscono ancora precisamente le condizioni dell’atleta. Dalle prime notizie ricevute, il pugile sarebbe stato tirato fuori vivo dai rottami della sua Lexus Jeep – distrutta nell’impatto contro un camion fermo – da diversi soccorritori accorsi sul luogo dell’incidente, che lo avrebbero ritrovato in stato confusionale.

Joshua è stato uno dei volti nel mondo della boxe nell’ultimo decennio: il pugile britannico-nigeriano ha vinto nel 2012 l’oro olimpico a Londra nei pesi massimi (dopo un discusso match contro Cammarelle) e ha regnato tra i pro nella stessa categoria tra il 2016 e il 2021. È nuovamente tornato al centro dei riflettori pochissimi giorni fa, dopo l’incontro-farsa vinto contro lo youtuber Jake Paul.

