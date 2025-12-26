Serie A sempre in campo, la lotta al vertice sotto le feste: due big match per l’Inter, una chance per la Juve

Il campionato non si ferma: tre turni fino all'Epifania. Chivu deve difendere la vetta, Napoli e Milan in agguato. Ma anche Spalletti ha un calendario favorevole

C’era una volta la pausa di fine anno, da Natale fino all’Epifania. Ora invece nel periodo delle feste la Serie A è sempre in campo: si comincia sabato 27 dicembre, con le prime 5 gare della 17esima giornata di campionato. Il turno finisce lunedì con Roma-Genoa, poi giusto il tempo di festeggiare il nuovo anno e si torna a giocare: dal 2 al 4 gennaio la 18esima giornata, mentre il tradizionale turno dell’Epifania diventa un infrasettimanale con cui di fatto si chiude il girone d’andata. E il secondo weekend di gennaio già inizia il girone di ritorno.

Il calcio tra le festività giocherà quindi un ruolo decisivo nella lotta per lo scudetto. La Serie A riparte dopo Natale con l’Inter in testa alla classifica a quota 33 punti, seguita da Milan (32) e Napoli (31). Hanno tutte una partita in meno, per via della Supercoppa. A 30 punti c’è la Roma, a 29 la Juventus di Spalletti: forse la principale candidata a sfruttare queste partite ravvicinate per recuperare terreno. Affronta nell’ordine Pisa, Lecce e Cremonese.

Grandi pressioni sull’Inter di Chivu, che invece è attesa da due big match: Atalanta e Bologna, con cui ha perso ai rigori in Supercoppa. Serviranno vittorie per mantenere la testa, anche se pure il Napoli – galvanizzato dalla vittoria in Arabia – dovrà affrontare Cremonese e Lazio in trasferta: la squadra di Conte quest’anno ha sempre fatto fatica lontano dal Maradona. Calendario più semplice per il Milan di Allegri: Verona, Cagliari e Genoa per rompere il tabù delle “piccole”. La Roma ha altre insidie: il Genoa dell’ex De Rossi e poi l’Atalanta.

Il programma della 17esima giornata di Serie A

Questo invece è il programma della 17esima giornata, che vede ben 5 partite già sabato. L’unico big match, Inter-Atalanta, è però fissato per il posticipo di domenica sera.

SABATO 27 DICEMBRE

12.30 Parma-Cremonese – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Torino-Cagliari – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Lecce-Como – DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

18.00 Udinese-Lazio – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Pisa-Juventus – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

DOMENICA 28 DICEMBRE

12.30 Milan-Verona – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Cremonese-Napoli – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.00 Bologna-Sassuolo – DAZN, SKY SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Atalanta-Inter – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

LUNEDÌ 29 DICEMBRE

20.45 Roma-Genoa – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

La classifica di Serie A oggi