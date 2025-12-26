Il mondo FQ

Serie A sempre in campo, la lotta al vertice sotto le feste: due big match per l’Inter, una chance per la Juve

di Redazione Sport
Il campionato non si ferma: tre turni fino all'Epifania. Chivu deve difendere la vetta, Napoli e Milan in agguato. Ma anche Spalletti ha un calendario favorevole
C’era una volta la pausa di fine anno, da Natale fino all’Epifania. Ora invece nel periodo delle feste la Serie A è sempre in campo: si comincia sabato 27 dicembre, con le prime 5 gare della 17esima giornata di campionato. Il turno finisce lunedì con Roma-Genoa, poi giusto il tempo di festeggiare il nuovo anno e si torna a giocare: dal 2 al 4 gennaio la 18esima giornata, mentre il tradizionale turno dell’Epifania diventa un infrasettimanale con cui di fatto si chiude il girone d’andata. E il secondo weekend di gennaio già inizia il girone di ritorno.

Il calcio tra le festività giocherà quindi un ruolo decisivo nella lotta per lo scudetto. La Serie A riparte dopo Natale con l’Inter in testa alla classifica a quota 33 punti, seguita da Milan (32) e Napoli (31). Hanno tutte una partita in meno, per via della Supercoppa. A 30 punti c’è la Roma, a 29 la Juventus di Spalletti: forse la principale candidata a sfruttare queste partite ravvicinate per recuperare terreno. Affronta nell’ordine Pisa, Lecce e Cremonese.

Grandi pressioni sull’Inter di Chivu, che invece è attesa da due big match: Atalanta e Bologna, con cui ha perso ai rigori in Supercoppa. Serviranno vittorie per mantenere la testa, anche se pure il Napoli – galvanizzato dalla vittoria in Arabia – dovrà affrontare Cremonese e Lazio in trasferta: la squadra di Conte quest’anno ha sempre fatto fatica lontano dal Maradona. Calendario più semplice per il Milan di Allegri: Verona, Cagliari e Genoa per rompere il tabù delle “piccole”. La Roma ha altre insidie: il Genoa dell’ex De Rossi e poi l’Atalanta.

Il programma della 17esima giornata di Serie A

Questo invece è il programma della 17esima giornata, che vede ben 5 partite già sabato. L’unico big match, Inter-Atalanta, è però fissato per il posticipo di domenica sera.

SABATO 27 DICEMBRE
12.30 Parma-Cremonese – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Torino-Cagliari – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Lecce-Como – DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
18.00 Udinese-Lazio – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Pisa-Juventus – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

DOMENICA 28 DICEMBRE
12.30 Milan-Verona – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Cremonese-Napoli – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.00 Bologna-Sassuolo – DAZN, SKY SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Atalanta-Inter – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

LUNEDÌ 29 DICEMBRE
20.45 Roma-Genoa – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

La classifica di Serie A oggi

  1. Inter 33 (una partita in meno)
  2. Milan 32 (una partita in meno)
  3. Napoli 31 (una partita in meno)
  4. Roma 30
  5. Juventus 29
  6. Bologna 25 (una partita in meno)
  7. Como 24 (una partita in meno)
  8. Lazio 23
  9. Atalanta 22
  10. Sassuolo 21
  11. Cremonese 21
  12. Udinese 21
  13. Torino 20
  14. Lecce 16 (una partita in meno)
  15. Cagliari 15
  16. Parma 14 (una partita in meno)
  17. Genoa 14
  18. Verona 12 (una partita in meno)
  19. Pisa 11
  20. Fiorentina 9

