Serie A sempre in campo, la lotta al vertice sotto le feste: due big match per l’Inter, una chance per la Juve
C’era una volta la pausa di fine anno, da Natale fino all’Epifania. Ora invece nel periodo delle feste la Serie A è sempre in campo: si comincia sabato 27 dicembre, con le prime 5 gare della 17esima giornata di campionato. Il turno finisce lunedì con Roma-Genoa, poi giusto il tempo di festeggiare il nuovo anno e si torna a giocare: dal 2 al 4 gennaio la 18esima giornata, mentre il tradizionale turno dell’Epifania diventa un infrasettimanale con cui di fatto si chiude il girone d’andata. E il secondo weekend di gennaio già inizia il girone di ritorno.
Il calcio tra le festività giocherà quindi un ruolo decisivo nella lotta per lo scudetto. La Serie A riparte dopo Natale con l’Inter in testa alla classifica a quota 33 punti, seguita da Milan (32) e Napoli (31). Hanno tutte una partita in meno, per via della Supercoppa. A 30 punti c’è la Roma, a 29 la Juventus di Spalletti: forse la principale candidata a sfruttare queste partite ravvicinate per recuperare terreno. Affronta nell’ordine Pisa, Lecce e Cremonese.
Grandi pressioni sull’Inter di Chivu, che invece è attesa da due big match: Atalanta e Bologna, con cui ha perso ai rigori in Supercoppa. Serviranno vittorie per mantenere la testa, anche se pure il Napoli – galvanizzato dalla vittoria in Arabia – dovrà affrontare Cremonese e Lazio in trasferta: la squadra di Conte quest’anno ha sempre fatto fatica lontano dal Maradona. Calendario più semplice per il Milan di Allegri: Verona, Cagliari e Genoa per rompere il tabù delle “piccole”. La Roma ha altre insidie: il Genoa dell’ex De Rossi e poi l’Atalanta.
Il programma della 17esima giornata di Serie A
Questo invece è il programma della 17esima giornata, che vede ben 5 partite già sabato. L’unico big match, Inter-Atalanta, è però fissato per il posticipo di domenica sera.
SABATO 27 DICEMBRE
12.30 Parma-Cremonese – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Torino-Cagliari – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Lecce-Como – DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
18.00 Udinese-Lazio – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Pisa-Juventus – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
DOMENICA 28 DICEMBRE
12.30 Milan-Verona – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Cremonese-Napoli – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.00 Bologna-Sassuolo – DAZN, SKY SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Atalanta-Inter – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
LUNEDÌ 29 DICEMBRE
20.45 Roma-Genoa – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
La classifica di Serie A oggi
- Inter 33 (una partita in meno)
- Milan 32 (una partita in meno)
- Napoli 31 (una partita in meno)
- Roma 30
- Juventus 29
- Bologna 25 (una partita in meno)
- Como 24 (una partita in meno)
- Lazio 23
- Atalanta 22
- Sassuolo 21
- Cremonese 21
- Udinese 21
- Torino 20
- Lecce 16 (una partita in meno)
- Cagliari 15
- Parma 14 (una partita in meno)
- Genoa 14
- Verona 12 (una partita in meno)
- Pisa 11
- Fiorentina 9