Napoli, cadono calcinacci da un cornicione in via Toledo: ferite due turiste

Le due giovani 20enni sono state subito trasportate nel vicino ospedale dei Pellegrini: la prima ha riportato una ferita lacero contusa al cuoio capelluto, la seconda è stata colpita da alcune schegge
Due turiste provenienti dalla provincia di Roma, di 22 e 25 anni, sono rimaste ferite in modo lieve da calcinacci staccatisi all’improvviso da un cornicione in via Toledo, nel cuore di Napoli, affollatissima di visitatori e cittadini nel giorno di Santo Stefano. Le due giovani sono state subito trasportate nel vicino ospedale dei Pellegrini: la 22enne ha riportato una ferita lacero contusa al cuoio capelluto, e verrà sottoposta a scopo precauzionale ad una Tac; la 25enne è stata colpita da alcune schegge. Nessuna delle due è in condizioni preoccupanti.

L’episodio ha provocato paura tra i passanti che durante il pomeriggio percorrevano la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il cornicione, con la Polizia di Stato e la Polizia municipale. “Siamo di fronte a una tragedia sfiorata – commenta il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli – e purtroppo via Toledo non è nuova a episodi simili, quando nel 2014 il giovane Salvatore Giordano perse la vita a causa del distacco di un cornicione dalla Galleria Umberto. È indispensabile provvedere immediatamente alla messa in sicurezza dei palazzi. Questa strada è già diventata un vero e proprio campo minato a causa della pavimentazione rotta e sconnessa, che provoca continue cadute, e già in passato ci sono stati distacchi di cornicioni con conseguenze ben più gravi. Chi non provvede alla manutenzione e mette a rischio l’incolumità delle persone non può restare impunito”.

