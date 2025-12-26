Bimbo di un anno gravemente ustionato in casa: trasferito in elisoccorso a Napoli
A Catanzaro un bambino di un anno è rimasto gravemente ustionato mentre si trovava in casa. L’episodio si è verificato il 26 dicembre, intorno a mezzogiorno. A causa delle ferite riportate su tutto il corpo, il piccolo, dopo essere stato soccorso dai sanitari, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Pugliese, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.
In seguito, la direzione sanitaria dell’ospedale, considerato il peggiorare delle condizioni cliniche, ha deciso il trasferimento d’urgenza in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati di Napoli, dove si trova attualmente in prognosi riservata. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.