12:28

Precipita da una seggiovia in Montenegro: morto il calciatore tedesco Sebastian Hertner

di F. Q.
Il capitano dell'Etsv Hamburg è morto dopo un volo di 70 metri. Ferita la moglie
Tragedia nel mondo del calcio tedesco. L’ex nazionale Sebastian Hertner, 34 anni, è morto in Montenegro, precipitando da una seggiovia. Il calciatore, capitano dell’Etsv Hamburg, nella quinta serie tedesca, si trovava in villeggiatura a Savin Kuk, quando la seggiovia biposto su cui viaggiava si è staccata dal cavo ed è precipitata per 70 metri.

“È con grande tristezza che annunciamo che il nostro capitano Sebastian Hertner è morto in un tragico incidente mentre era in vacanza – ha scritto il club in una nota sui propri canali social – Siamo sconvolti e profondamente addolorati. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace, Sebastian”. Con Hertner, che è morto sul colpo, c’era anche la moglie, soccorsa e portata in ospedale con una frattura a una gamba. L’impianto di risalita è stato chiuso e le autorità montenegrine hanno avviato un’indagine per accertare le cause dell’incidente ed eventuali responsabilità. Hertner aveva militato nelle giovanili della nazionale di calcio tedesca.

