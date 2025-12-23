Il mondo FQ

Morto il biatleta Sivert Guttorm Bakken, è stato trovato senza vita in albergo in Trentino: aveva 27 anni

di Redazione Sport
Due giorni fa era in gara, ma nel 2022 si fermò per un paio di anni a causa di una pericardite
È morto a soli 27 anni il biatleta norvegese Sivert Guttorm Bakken: lutto nel mondo del biathlon, dove era molto conosciuto avendo ottenuto diversi podi in Coppa del Mondo. Bakken è deceduto a causa di un malore mentre si trovava in vacanza con alcuni compagni di squadra a Passo Lavazè in Trentino-Alto Adige.

Bakken è stato trovato senza vita all’interno dell’albergo dove alloggiava. “I nostri pensieri ora vanno principalmente alla famiglia di Sivert e a tutti coloro che gli sono vicini. Stiamo collaborando con le autorità italiane sul posto”, ha affermato Emilie Nordskar, segretaria generale ad interim della federazione norvegese di biathlon. Bakken nel maggio del 2022 era stato costretto a fermarsi per problemi cardiaci (una pericardite) ma era rientrato a competere nella stagione 2024/2025, per poi saltare le gare di Coppa del Mondo a Hochfilzen, in Austria, a causa di un malore. La Federazione norvegese fa sapere che “atleti e familiari saranno seguiti da un team di supporto psicologico e che martedì sera si terrà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico”.

Nel 2022 aveva conquistato una vittoria in Coppa del Mondo nella partenza in linea, ma non aveva mai preso parte a rassegne olimpiche o mondiali per via dell’altissimo livello della compagine norvegese. Bakken era in gara proprio domenica scorsa ad Annecy dove si era piazzato ventesimo nella mass start. Aveva gareggiato anche il 19 dicembre piazzandosi quinto nella sprint.

Il comunicato della Federazione norvegese

“I nostri pensieri ora vanno principalmente alla famiglia di Sivert e a tutti coloro che gli sono vicini. Stiamo collaborando con le autorità italiane sul posto” ha affermato Emilie Nordskar, segretaria generale ad interim della federazione norvegese di biathlon.

La Federazione norvegese aggiunge: “Quello che sappiamo è che Sivert è stato trovato morto oggi nella sua camera d’albergo nella cittadina alpina di Lavazé, in Italia. Siamo ovviamente in contatto con la polizia italiana sul posto. Le indagini sono in pieno svolgimento e stiamo lavorando a stretto contatto con loro. Non sappiamo quale sia la causa del decesso. Spetterà alla polizia scoprirlo. Ora sosterremo la famiglia di Sivert e i suoi cari, gli atleti e il resto della famiglia del biathlon”.

