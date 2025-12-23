Il mondo FQ

Manovra, Patuanelli contro Meloni: “Che fine hanno fatto le sue promesse? La cifra di questo governo è il nulla”

di Manolo Lanaro
Il capogruppo in Senato del M5s: “Crescita dell’occupazione? Questo governo introduce il fine lavoro mai”
Per il Movimento 5 stelle sulla manovra che ha visto l’ok oggi da parte del Senato, è intervenuto il capogruppo a Palazzo madama Stefano Patuanelli. “Dove sono i 15 miliardi che Giorgia Meloni ha promesso al ‘Meeting di Rimini’ per il ‘piano casa’? Dove sono i 25 miliardi per i dazi per le industrie di questo Paese?” Ci attaccate spesso per il Superbonus, per il reddito di cittadinanza, per il Decreto Dignità, per la ‘Spazzacorrotti’. Quelle sono misure che si possono contestare nel merito, ma quelle sono riforme promesse e fatte quando eravamo al governo, voi non state facendo nulla”.

