Choc in Nfl: un giocatore si avvicina a un tifoso e gli sferra un pugno, poi torna in campo – Video

Il protagonista è Metcalf, che ha poi compiuto 4 ricezioni per 42 yards, trascinando anche la sua squadra alla vittoria
Ha dell’incredibile quanto accaduto in NFL, la National Football League (la lega di football americano più nota al mondo) dove nel corso della sfida tra Pittsburgh Steelers e Detroit Lions un giocatore della squadra di casa ha colpito al volto un tifoso durante il match. Il protagonista in questione è Metcalf, ricevitore degli Steelers che si è fermato a parlare con un tifoso dei Detroit Lions durante il secondo quarto di gioco. Metcalf si è avvicinato agli spalti e – dopo averlo afferrato per la maglia – gli ha sferrato un pugno in pieno volto.

A quel punto gli altri presenti tra il pubblico accanto al tifoso-vittima dell’assurdo gesto sono rimasti increduli. Il tifoso indossava una parrucca blu e – come riportato dalla CBS – teneva in mano una maglia gialla numero 4 dei Pittsburgh che avrebbe in un primo momento attirato l’attenzione di Metcalf prima del pugno.

Intervistato da Detroit Free Press, il tifoso – che comunque non ha avuto conseguenze gravi – avrebbe spiegato: “Ho chiamato Metcalf con il suo nome completo, DeKaylin Zecharius Metcalf, provocando la scena che avete visto. Lui mi ha afferrato e strappato la maglietta. Sono un po’ scosso per quanto accaduto”, ha dichiarato il tifoso.

Tracy Wolfson, reporter della Cbs, ha detto invece la sua versione dei fatti: “Metcalf si è avvicinato, il tifoso gli ha detto qualcosa che non dev’essergli piaciuto visto come l’ha attaccato. Nessuno degli altri giocatori degli Steelers ha detto qualcosa”.

Neanche arbitri e ufficiali di gara hanno visto il fatto e quindi Metcalf è rimasto in campo compiendo 4 ricezioni per 42 yards, trascinando anche la sua squadra alla vittoria. Nel post partita è intervenuto anche l’allenatore dei Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin che ha commentato così l’episodio: “Ne ho sentito parlare, ma non ho visto la scena e non ho ancora parlato con DK, quindi non ho commenti da fare”.

