Choc in Nfl: un giocatore si avvicina a un tifoso e gli sferra un pugno, poi torna in campo – Video

Ha dell’incredibile quanto accaduto in NFL, la National Football League (la lega di football americano più nota al mondo) dove nel corso della sfida tra Pittsburgh Steelers e Detroit Lions un giocatore della squadra di casa ha colpito al volto un tifoso durante il match. Il protagonista in questione è Metcalf, ricevitore degli Steelers che si è fermato a parlare con un tifoso dei Detroit Lions durante il secondo quarto di gioco. Metcalf si è avvicinato agli spalti e – dopo averlo afferrato per la maglia – gli ha sferrato un pugno in pieno volto.

A quel punto gli altri presenti tra il pubblico accanto al tifoso-vittima dell’assurdo gesto sono rimasti increduli. Il tifoso indossava una parrucca blu e – come riportato dalla CBS – teneva in mano una maglia gialla numero 4 dei Pittsburgh che avrebbe in un primo momento attirato l’attenzione di Metcalf prima del pugno.

Intervistato da Detroit Free Press, il tifoso – che comunque non ha avuto conseguenze gravi – avrebbe spiegato: “Ho chiamato Metcalf con il suo nome completo, DeKaylin Zecharius Metcalf, provocando la scena che avete visto. Lui mi ha afferrato e strappato la maglietta. Sono un po’ scosso per quanto accaduto”, ha dichiarato il tifoso.

Tracy Wolfson, reporter della Cbs, ha detto invece la sua versione dei fatti: “Metcalf si è avvicinato, il tifoso gli ha detto qualcosa che non dev’essergli piaciuto visto come l’ha attaccato. Nessuno degli altri giocatori degli Steelers ha detto qualcosa”.

Neanche arbitri e ufficiali di gara hanno visto il fatto e quindi Metcalf è rimasto in campo compiendo 4 ricezioni per 42 yards, trascinando anche la sua squadra alla vittoria. Nel post partita è intervenuto anche l’allenatore dei Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin che ha commentato così l’episodio: “Ne ho sentito parlare, ma non ho visto la scena e non ho ancora parlato con DK, quindi non ho commenti da fare”.