Marco Ottolini nuovo ds della Juventus: accordo verbale con l’ex Genoa

Ottolini ha partecipato attivamente nella costruzione e nella crescita della Next Gen bianconera, progetto che darà al club torinese e al calcio internazionale atleti come Soulè, Huijsen, Fagioli e Yildiz. Dopo essere arrivato a Genova dalla sponda rossoblu, si è reso protagonista di alcuni colpi rivelatisi importanti per i risultati del club ligure come Retegui, Dragusin e Martin.

A seguito però della grave crisi di risultati e, probabilmente, già in odore Juventus, Ottolini aveva terminato il suo rapporto con il Genoa in concomitanza con l’esonero del tecnico Patrick Vieira, negli scorsi mesi.