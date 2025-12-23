Il mondo FQ

Marco Ottolini nuovo ds della Juventus: accordo verbale con l’ex Genoa

di Redazione Sport
Non è ancora ufficiale, ma se ne parla da diversi mesi e ora la firma è attesa nei prossimi giorni. Aveva già lavorato alla Continassa
Non è ancora ufficiale, ma se ne parla da diversi mesi e ora la firma è attesa nei prossimi giorni. Sarà Marco Ottolini il nuovo direttore sportivo della Juventus. La stretta per l’ex Genoa è arrivata negli ultimi giorni, con Damien Comolli che – nella sua lista di nomi, soprattutto stranieri – ha scelto di affidare l’importante incarico all’uomo, già bianconero dal 2018 al 2022.
Alla Continassa Ottolini aveva ricoperto il ruolo di osservatore nell’area scouting internazionale prima di passare al ruolo di responsabile dei giocatori in prestito. Il nuovo ds affiancherà Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy, e il direttore tecnico Francois Modesto.

Ottolini ha partecipato attivamente nella costruzione e nella crescita della Next Gen bianconera, progetto che darà al club torinese e al calcio internazionale atleti come Soulè, Huijsen, Fagioli e Yildiz. Dopo essere arrivato a Genova dalla sponda rossoblu, si è reso protagonista di alcuni colpi rivelatisi importanti per i risultati del club ligure come Retegui, Dragusin e Martin.

A seguito però della grave crisi di risultati e, probabilmente, già in odore Juventus, Ottolini aveva terminato il suo rapporto con il Genoa in concomitanza con l’esonero del tecnico Patrick Vieira, negli scorsi mesi.

