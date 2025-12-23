Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 10:20

Manovra, le dichiarazioni di voto al Senato sulla fiducia posta dal governo – La diretta tv

di Redazione Politica
Icona dei commenti (0)
Icona dei commenti Commenti

Al via le dichiarazioni di voto in Aula al Senato sulla fiducia posta dal governo sulla manovra. Il via libera è atteso in giornata, poi il testo passerà alla Camera.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione