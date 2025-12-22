Il Napoli per confermare la propria supremazia in Italia, il Bologna per rendere ulteriormente magico il 2025 e regalarsi una storica prima volta: è il giorno della finale di Supercoppa italiana a Riyadh, in Arabia Saudita. A sfidarsi saranno la formazione di Antonio Conte e quella di Vincenzo Italiano. Due realtà differenti: il Napoli è la formazione campione d’Italia, mentre il Bologna è la favola degli ultimi anni e cerca un altro trofeo da aggiungere in bacheca dopo la Coppa Italia di maggio.

Di Lorenzo e compagni hanno vinto nettamente per 2-0 in semifinale contro il Milan grazie alle reti di Rasmus Hojlund e di David Neres, mentre il Bologna ha sconfitto l’Inter di Cristian Chivu ai calci di rigore. Sarà una finale inedita, anche perché è la prima della storia per la formazione bolognese, che prima di oggi mai aveva disputato una Supercoppa italiana. Il Napoli l’ha invece già vinta due volte nella storia: nel 1990 e nel 2014. Non ci saranno supplementari in caso di pareggio: si andrebbe direttamente ai calci di rigore.

Le probabili formazioni

Antonio Conte conferma la formazione che ha battuto il Milan in semifinale: 3-4-3, con Di Lorenzo sulla linea dei tre difensori con Rrahmani e Juan Jesus, preferito a Buongiorno. I due esterni di centrocampo saranno Politano e Spinazzola, con Lobotka e McTominay in mediana. In avanti il tridente composto dal sempre più decisivo David Neres a destra, Elmas a sinistra, Hojlund confermato come punta centrale.

Italiano cambia invece qualcosa rispetto all’undici che ha battuto l’Inter. In porta c’è ancora Ravaglia, mentre in difesa confermato Holm a destra, così come Heggem e Lucumì centrali. A sinistra non Miranda ma Lykogiannis. In mediana c’è ancora Pobega, ma accanto a lui Ferguson è favorito su Moro. In avanti il tridente composto da Orsolini, Odgaard e Cambiaghi (che sostituisce Bernardeschi) dietro a Dallinga, favorito su Castro.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; David Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano

Orario e dove vedere in tv e streaming

La finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna si giocherà oggi, 22 dicembre, alle ore 20 a Riyadh, in Arabia Saudita, all’Al-Awwal Park. Napoli-Bologna sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia Uno. La finale di Supercoppa Italiana sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, Sportmediaset.it.

Il montepremi della Supercoppa italiana 2025

I tifosi italiani al seguito di Milan, Napoli, Inter e Bologna sono stati pochissimi. Il motivo della Supercoppa in Arabia però sta tutto nel montepremi, che complessivamente arriva a ben 53 milioni di euro. La vincitrice incasserà 9,5 milioni di euro, mentre 6,7 vanno alla finalista. Le due semifinaliste perdenti hanno portato a casa “solo” 2,4 milioni, poco più rispetto ai 2 milioni a testa ricevuti da tutti i club di Serie A.