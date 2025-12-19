Il caso David e il “parmigiano sulla pasta con le vongole”: Spalletti e Gatti negano divisioni nello spogliatoio della Juventus

Negli ultimi giorni si era sparsa la voce di un'esclusione del canadese dalle cene di squadra e dalle dinamiche di gruppo: la reazione dei bianconeri e la spiegazione ironica del tecnico

La bella vittoria di Bologna, adesso la notizia del rientro di Milik: in casa Juve è stata una settimana ricca di notizie e di temi. Ma ce n’è uno che sta tenendo banco negli ultimi giorni: il caso David. O meglio, lato bianconero si parla di “non caso” David.

Ma partiamo dalle origini. La notizia che si è diffusa nei giorni scorsi è quella di un Jonathan David escluso dal gruppo, talmente ai margini al punto da non essere nemmeno invitato alle cene tra calciatori. Insomma, problemi d’ambientamento per l’attaccante canadese.

Indiscrezioni smentite dagli stessi calciatori della Juventus. Prima Manuel Locatelli ha condiviso una storia Instagram che lo ritrae con David accompagnata da tre cuori, quasi a voler sottolineare l’affetto nei confronti del compagno. Poi anche Mattia Perin – in una storia Instagram con Khephren Thuram e lo stesso David – ha scritto: “My bros”. Miei fratelli. A prendere posizione sul tema è stato Federico Gatti, che in una Instagram story di solo testo ha scritto: “Voglio spendere due minuti per chiarire una situazione. Trovo inconcepibile che possano circolare notizie totalmente prive di fondamento, costruite dal nulla, per di più alla vigilia di una partita così importante come quella di sabato”, ha esordito il difensore bianconero. Che ha proseguito: “Ancora più sorprendente è vedere quanta gente creda a notizie che non hanno il minimo di verità. L’unica cosa che conta ora è la partita. Il resto è solo rumore”.

Meno serio invece Luciano Spalletti, che alla domanda sul tema nella classica conferenza stampa pre partita contro la Roma, ha parlato così del caso David: “Hanno fatto bene a non portarlo a cena: la prima volta che l’hanno invitato ha grattato il parmigiano sulla pasta alle vongole e loro non l’hanno più portato”, ha scherzato il tecnico bianconero, chiudendo così cpn una battuta ogni tipo di polemica. La strategia migliore per compattare i bianconeri alla vigilia di una sfida che vale tantissimo per la classifica e per il futuro della stagione.