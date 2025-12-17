È stato aggredito e accoltellato da un gruppo di coetanei fuori dalla scuola che frequentava a Sesto San Giovanni. La vittima è uno studente di 18 anni, di origini egiziane, che è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda con una ferita all’addome, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il fendente non ha leso organi vitali. L’aggressione è avvenuta poco prima delle 13 in via Saint Denis, dove ha sede il liceo artistico De Nicola.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, che indagano sull’episodio, il ragazzo è stato avvicinato da tre coetanei, anche loro di origine egiziana, che lo hanno aggredito. Dalle testimonianze raccolte pare che tra lui e i tre fosse avvenuta una lite martedì, a bordo di un autobus.

“C’era confusione perché era l’ora di uscita da scuola, erano le 12.40, non so come è successo, non ho visto. Abbiamo preso il ragazzo che era cosciente e respirava, ma perdeva molto sangue. Lui era lo studente, gli altri no. Abbiamo portato il ragazzo dentro e abbiamo chiamato l’ambulanza”, ha raccontato un collaboratore scolastico.