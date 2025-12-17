“Il consiglio europeo affronterà un bivio cruciale, l’Italia deve avere una voce autorevole, la sua è un sussurro. Non incide, non orienta. Il governo ha tre voci diverse, è vero che avete una risoluzione unica ma per votarla insieme non ci avete scritto niente dentro”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein alla Camera dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni. Schlein ha puntato il dito contro l’immobilismo dell’Italia “in attesa di capire che aria tira a Washingotn” e la risoluzione votata in vista del Consiglio europeo. Schlein ha anche “ironizzato” sull’atteggiamento rispetto al piano di Trump: “Concede a Putin ciò che non è riuscito ancora a conquistare sul campo. Matteo Salvini è ancora il vicepresidente del Consiglio o ambisce a fare il portavoce di Mosca?”, ha aggiunto