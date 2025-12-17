Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 18:12

Ucraina, Schlein a Meloni: “Nel governo tre posizioni diverse. Salvini è ancora vicepresidente o ambisce a fare il portavoce di Mosca?”

di Redazione Politica
Icona dei commenti (15)
La segretaria dem contro le scelte del governo e l'immobilismo italiano "in attesa di capire che aria tira a Washington"
Icona dei commenti Commenti

“Il consiglio europeo affronterà un bivio cruciale, l’Italia deve avere una voce autorevole, la sua è un sussurro. Non incide, non orienta. Il governo ha tre voci diverse, è vero che avete una risoluzione unica ma per votarla insieme non ci avete scritto niente dentro”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein alla Camera dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni. Schlein ha puntato il dito contro l’immobilismo dell’Italia “in attesa di capire che aria tira a Washingotn” e la risoluzione votata in vista del Consiglio europeo. Schlein ha anche “ironizzato” sull’atteggiamento rispetto al piano di Trump: “Concede a Putin ciò che non è riuscito ancora a conquistare sul campo. Matteo Salvini è ancora il vicepresidente del Consiglio o ambisce a fare il portavoce di Mosca?”, ha aggiunto

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione