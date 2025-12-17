Dai migranti alla politica estera. Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, è intervenuto in discussione generale sulle comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio europeo.

“Sentiamo dire che siete un modello per l’Europa sull’immigrazione. Però a me dispiace. L’anno scorso fino a questo giorno erano 65100 i migranti arrivati nel nostro Paese. Quest’anno sono 65400, quindi stanno aumentando. Poi la panacea di tutti i mali cos’è un centro sul quale non sapete neanche come farlo?”, esordisce il pentastellato, sottolineando che il problema non è tanto il non saper scrivere le leggi ma “quando spendete i soldi di tutti noi, degli italiani, per fare una roba che non sarà mica la panacea di tutti i mali“.

Ricciardi quindi analizza il “prolungato suicidio della politica europea durato tre anni, sulla vicenda dell’invasione della Russia all’Ucraina“. “Quando la politica si suicida, quando la politica non fa nulla, quando la politica lascia un vuoto come ha fatto in questi tre anni, cosa arriva? Arriva la politica di chi fa affari. E nel fare affari Trump è imbattibile. Quindi a Kiev come a Gaza, è come in quei film dove si riuniscono intorno a un tavolo e dicono troppo sangue, troppo sangue fa male agli affari”. “Il problema siamo noi – continua – Il problema è una presidente del Consiglio che ci ha detto per tre anni che lei scommetteva sulla vittoria dell’Ucraina. E lo ha detto più e più volte. Il problema è che la scommessa l’ha fatta sulla pelle degli ucraini e sulla nostra economia. Questa guerra, signori, è già costata 187 miliardi di costi diretti dall’Unione Europea. Per non parlare di tutte le ricadute economiche”. Secondo Ricciardi Meloni si contraddice nei suoi discorsi. “La presidente Meloni ci ha detto che la Russia dal 2022 a è avanzata dell’1% del territorio ucraino, e si sta impiantando in Ucraina da tre anni. E nello stesso discorso riesce a dire che domani la Russia può bombardare Roma, Parigi, Londra e Berlino. Ma come si fa a tenere insieme logicamente tutto questo?”.

Infine il deputato attacca anche sul tema della propaganda: “Sentiamo parlare appunto sempre di guerra ibrida della propaganda russa. A me fa paura la propaganda italiana dove una persona non può oggettivamente analizzare una situazione su un campo di battaglia che viene bollato come filo putiniano”, conclude il deputato.