“È venuta a dirci che lei vuole arrestare il declino dell’Unione europea, vede io invece l’accuso di essere la regista del declino dell’Unione europea, sa perché, signora presidente? Perché di fatto lei con il suo no alla riforma dell’Ue, contro il veto, è di fatto diventata la migliore alleata da una parte di Putin e dall’altra parte di Trump che non vogliono un’Europa forte, che guardi ai veri problemi, che sappia affrontare la transizione ecologica, la questione sociale, che sappia essere un’Europa vicino ai cittadini, è molto più vicino a Orban che alle vere grandi questioni”. Così il coportavoce di Avs Angelo Bonelli intervenendo in aula alla Camera dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni sul prossimo Consiglio europeo.