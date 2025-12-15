Juve, come sei caduta in basso: l’offerta di Thether è l’ultima mancanza di rispetto verso la Vecchia Signora

C’era una volta la Juventus. Istituzione, egemonia sul calcio italiano. C’era una volta e non c’è più perché oggi di quel potere intoccabile, non solo metaforicamente, rimane poco o niente. Sul mercato è una squadra con scarso appeal, che attira solo giocatori di seconda fascia. Le rivali dirette per il quarto posto si chiamano Como, Bologna, Roma e oggi tutti scendono in campo convinti di poterla battere o comunque giocarsela alla pari, quando c’è stato un momento in cui le avversarie quasi non si presentavano allo Stadium. Anche gli arbitri hanno finalmente dismesso la famosa sudditanza che per anni ha segnato la Serie A. Insomma, nessuno sembra più rispettare la vecchia signora. E l’offerta di Thether ne è l’ultima dimostrazione.

Il particolare momento storico dei bianconeri va al di là della mediocrità dei risultati sportivi: la stagione non è compromessa, come dimostra anche la fondamentale vittoria a Bologna; è difficile pensare che possa regalare grandi soddisfazioni ma si può ancora salvare, centrando i primi quattro posti da cui dipende la qualificazione in Champions. La notizia della settimana però è la proposta d’acquisto di Thether. O meglio lo sarebbe stata, se l’offerta non fosse troppo ridicola, a tratti quasi grottesca, per essere vera.

Ci sono diversi motivi per cui Elkann non avrebbe mai potuto prenderla sul serio, e infatti non l’ha fatto. Uno, per la valutazione: offrendo 725 milioni per il 65,4% di Exor, Thether ha valutato il club 1,1 miliardi, 1,4 compresi i debiti. È vero che il prezzo per azione è superiore a quello attuale in Borsa (2,66 euro invece di 2,2), ma parliamo del club più importante d’Italia, con una fanbase di milioni di tifosi e un impianto di proprietà. Se il Milan è stato venduto a 1,2 miliardi di euro, la Juve ne vale sicuramente di più. Poi ci sono tempistiche e modalità della proposta. Arrivata nel bel mezzo della trattativa per la cessione del gruppo Gedi, ed è impensabile che Exor possa concludere contemporaneamente due partite così delicate: equivarrebbe ad una fuga precipitosa dall’Italia, e invece alla famiglia Agnelli sono sempre piaciute le cose ordinate (almeno per le apparenze). Thether aveva dato una settimana di tempo per accettare, Exor ci ha messo ancora meno per rifiutare.

Vedremo se il comunicato di John Elkann ha messo un punto alla vicenda o ci saranno sviluppi. Quel che è certo è che dieci anni fa, o anche solo cinque anni fa, quando la Juventus era la vera Juventus, una cosa del genere non sarebbe mai potuta accadere. Un’offerta irricevibile, presentata da un socio di minoranza opaco e sempre più ostile, per approfittare della situazione della società, manco fosse sul mercato alla disperata ricerca di un compratore, o peggio ancora soltanto per farsi pubblicità sulle spalle del club. Nel recente passato è successo all’Inter e Milan in banter era, ai tempi di Thohir e Yonghong Li, mai ai bianconeri. Fino ad oggi. La dice lunga su quanto in basso sia sprofondata la Juventus.

Senza entrare nel merito di chi siano Devasini e Ardoino, delle ombre che aleggiano intorno al loro business e che sono state più volte raccontate dal Fatto. Senza tantomeno riabilitare la famiglia Agnelli/Elkann, ciò ha fatto in Italia e nel calcio italiano. Guardandola solo con gli occhi del tifoso juventino, chi oggi si augura la cessione (e sono in tanti) dovrebbe interrogarsi su cosa vorrebbe dire passare dalle mani di Exor a quelle di Thether. Da uno dei più potenti gruppi italiani (benché il legame con l’Italia sia quasi completamente dissolto, e proprio la Juve rischia di rimanerne l’ultimo lembo) a una società di stablecoin con sede legale a El Salvador.

Certo, la recente gestione Elkann è stata fallimentare (anche se le vedove di Andrea Agnelli dovrebbero ricordarsi chi ha ridotto la società in queste condizioni, tra bilanci fuori controllo, plusvalenze fittizie e penalizzazioni). I tempi dell’egemonia bianconera probabilmente sono finiti, il nuovo piano industriale si basa sull’autofinanziamento e non fa sognare i tifosi. Ma anche così, con tutti questi limiti e paletti, la Juventus rimane la squadra con maggiori mezzi a disposizione in Serie A, con la proprietà più solida. Magari un giorno Exor venderà davvero la Juventus, perché l’operazione di pulizia dei conti che è stata la priorità del mandato prima di Giuntoli e ora di Comolli (ben più dell’aspetto sportivo) potrebbe essere propedeutica a una cessione. Però un conto è finire nelle mani di Bin Salman (altra indiscrezione non confermata delle ultime ore), un conto di Thether o di chi per lui. Come si dice in questi casi: si sa quel che si lascia, non quel che si trova.

