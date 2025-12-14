Il mondo FQ

Schlein attacca Meloni: “Lei festeggia ma intanto il frigo degli italiani è vuoto” – Video

L'intervento della segretaria dem all'Assemblea Pd
“A breve sentiremo un’altra dose di propaganda da parte della presidente Meloni”, ma “nonostante la propaganda i dati stessi del governo dicono che la pressione fiscale è al 42,7%, mai stata così alta. A Meloni si è rotta la calcolatrice? Da quanto tempo non le capita di andare a fare la spesa? Esca da palazzo Chigi e vada in qualsiasi alimentari”, vedrà “davanti agli scaffali famiglie costrette a scegliere tra cose” non superflue ma “necessarie. Il frigo degli italiani è sempre più vuoto“. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein all’assemblea del Pd.

