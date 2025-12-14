Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 13:40

Attacchi ai magistrati e al centrosinistra, l’intervento integrale di Meloni ad Atreju – Video

di F. Q.
Icona dei commenti (5)
La presidente del Consiglio interviene alla festa dei giovani di FdI
Icona dei commenti Commenti

Attacchi ai magistrati, al centrosinistra (in particolare a Schlein) e un discorso da leader di partito più che da presidente del Consiglio: l’intervento integrale di Giorgia Meloni a Castel Sant’Angelo, alla festa dei giovani di FdI, Atreju.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione