“L’assenza di Elly Schlein ad Atreju? C’è anche una sedia vuota importante qui”, quella di “Giorgia Meloni, la padrona di casa. Mi aveva invitato a venire, aveva esteso l’invito anche a me, e io ho detto di sì, poteva esserci lei da buona padrona di casa. Però verrà il giorno, io sono sicuro che verrà un giorno in cui faremo questo confronto”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, parlando dal palco di Atreju, la kermesse di FdI in corso a Roma.