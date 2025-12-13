Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 18:53

Conte alla festa di FdI: “L’assenza di Schlein? La sedia vuota qui è quella di Meloni” – Video

di Redazione Politica
Icona dei commenti (0)
Il leader M5S interviene ad Atreju e commenta l'assenza della segretaria Pd, sottolineando che manca proprio la premier
Icona dei commenti Commenti

“L’assenza di Elly Schlein ad Atreju? C’è anche una sedia vuota importante qui”, quella di “Giorgia Meloni, la padrona di casa. Mi aveva invitato a venire, aveva esteso l’invito anche a me, e io ho detto di sì, poteva esserci lei da buona padrona di casa. Però verrà il giorno, io sono sicuro che verrà un giorno in cui faremo questo confronto”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, parlando dal palco di Atreju, la kermesse di FdI in corso a Roma.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione