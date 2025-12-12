Sciopero Generale, i servizi a rischio e quelli garantiti: a Milano la M3 riapre alle 15. A Napoli chiusa la Linea 1
Prosegue lo sciopero generale lanciato per oggi dalla Cgil contro la nuova legge di bilancio. Le manifestazioni sono partite in tutte le principali città d’Italia. Cortei a Milano, Roma, Torino, Palermo, Napoli e non solo. A seguire i disagi segnalati e previsti in alcuni centri cittadini, soprattuto per quanto riguarda i trasporti.
A Milano Atm fa sapere che dalle 8,45 alle 15 rimane chiusa la linea M3 della metropolitana, regolari invece M1,M2,M4,M5. Per i bus e tram di superficie deviate alcune linee nei pressi della manifestazione – che è partita alle 9.00 da Porta Genova e raggiungerà Piazza della Scala, dove sono previsti gli interventi di chiusura. Per il settore ferroviario, Trenord ha annunciato due fasce orarie di garanzia: 06.00 – 09.00 e 18.00-21.00. Previsti bus diretti, sostitutivi del servizio aeroportuale, in entrambe le direzioni tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa 1) e Malpensa Aeroporto. Garantite anche le corse tra Stabio e Malpensa Aeroporto. I treni della rete Ferrovienord subiranno probabili ripercussioni fino a mezzanotte, orario di termine previsto dello sciopero. Il consiglio per i passeggeri è quello di consultare l’elenco dei treni garantiti.
A Napoli Trenitalia garantisce servizi minimi dalle 06.00 alle 09.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Circumvesuviana presente dalle 05.30 alle 08.30 e dalle 16.30 alle 19.30. A seguito della grande adesione allo scioperò in città è stata dichiarata sospesa la Linea 1 della Metropolitana, insieme alle funicolari di Mergellina e Montesanto, per l’intera tratta.
A Roma servizio regolare per la rete Atac, in sciopero pochi giorni fa. Coinvolto invece il servizio Cotral che riguarda le corse dei bus regionali, delle ferrovie della Roma Nord e della Metromare. Fasce di garanzia: inizio servizio – 8:30 e 17.00 – 20.00. Non assicurati i viaggi Trenitalia fuori dalle fasce 6.00 – 9.00 e 18.00 – 21.00.
A Torino corteo da piazza XVIII Dicembre a Piazza Castello. Gtt ferma per 24 ore, con le fasce di garanzia solite che rimangono 06.00 – 09.00 e 12.00 – 15.00. Il servizio extraurbano si è fermato alle 08.00 di mattina, e riprenderà dalle 14.30 alle 18.30. Fermi Trenitalia e Italo, solite fasce per i regionali (06.00-09.00 e 18.00-21.00).
In Liguria diverse scuole sono rimaste chiuse e nelle principali stazioni di Genova, quella di Brignole e Principe, risultano cancellati già diversi treni intercity e regionali. Situazione simile a Bologna. Disagi anche a Firenze, dove è presente il segretario Cgil Maurizio Landini. Previste fasce di garanzia, stabilite sempre a livello locale. Situazioni simili nelle altre città, in cui ovviamente – come avviene sempre e ovunque – a fare la differenza sarà l’adesione o meno dei lavoratori allo sciopero.