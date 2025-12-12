Di Maio torna ad Atreju: “Con Meloni l’Italia è affidabile”. E attacca Conte: “Tra M5s e FdI la differenza è il leader”

“La stabilità politica e di governo degli ultimi anni ha permesso all’Italia di essere percepita come un attore affidabile“. Per la prima volta dal 2021 – quando era ministro degli Esteri nel governo Draghi – Luigi Di Maio parteciperà venerdì a un dibattito sui temi intrernazionali ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia a Roma. E ne approfitta per adulare il governo di Giorgia Meloni in un’intervista al Corriere della sera: “Essere italiani, da rappresentanti delle istituzioni in Medio Oriente, è un valore aggiunto grazie alla postura assunta dal nostro Paese nelle principali crisi regionali”, dice l’ex leader ed enfant prodige del Movimento 5 stelle, ora inviato speciale dell’Unione europea nel Golfo Persico.

Di Maio nega di aver mai avuto simpatie a destra (“Erano di mio padre”), ma sottolinea di aver “apprezzato molto” l’invito del coordinatore di FdI Giovanni Donzelli e della capo segreteria Arianna Meloni, nonché di trovarsi “in piena sintonia” con gli altri relatori del suo panel: gli ex ministri degli Esteri Marco Minniti e Giulio Terzi, il presidente del Copasir Lorenzo Guerini (dell’ala “riformista” del Pd) e il deputato meloniano Salvatore Caiata. Nega di voler passare a Forza Italia (“Anche se Tajani sta facendo un lavoro importante”) e non rinuncia a lanciare una stoccata al suo ex “nemico”, il presidente M5s Giuseppe Conte, in polemica col quale lasciò il partito: “La differenza la fa sempre il leader”, risponde alla domanda sul perché il Movimento abbia perso consensi dopo aver raggiunto il 33%, a differenza di Fratelli d’Italia stabilmente intorno al 30%.