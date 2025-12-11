Il mondo FQ

Fico torna ad Atreju dopo 7 anni: “Agli inviti ho sempre risposto”. Il saluto con Donzelli

di Manolo Lanaro
A sette anni dalla sua precedente presenza ad Atreju Roberto Fico torna alla festa di Fratelli d'Italia ma non risponde se in questi anni è più cambiato il Movimento 5 Stelle o Fratelli d'Italia. Risponde il resposabile organizzazione del partito guidato da Giorgia Meloni, Giovanni Donzelli.
Tra gli ospiti di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, incorso a Roma, oggi è stata la volta di Roberto Fico, neo Presidente della Regione Campania. L’esponente del Movimento 5 Stelle venne ad Atreju già nel 2018 in veste di Presidente della Camera dei Deputati. Gli chiediamo in questi sette anni è cambiato più il Movimento, Fratelli d’Italia o il Paese? “Io agli inviti ho sempre risposto, parlare di una tematica come i fondi di coesione anche in un luogo che non risponde alle mie idee politiche, non c’è problema”. Rivolgiamo la stessa domanda a Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia. “Parta rei, tutto cambia. Fratelli d’Italia è un po’ più grande del 2028 però dipende dagli italiani come sempre”.

