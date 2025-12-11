Solo 5 gol in tutte le competizioni, tre panchine consecutive, il litigio con Slot, le dichiarazioni e l’esclusione contro l’Inter. L’inizio di stagione di Mohamed Salah è stato decisamente da dimenticare. L’attaccante egiziano – reduce da un 2024/25 a livelli altissimi con 29 gol solo in Premier League – è al momento un separato in casa Liverpool e la situazione non sembra risolvibile nell’immediato.

Storia che ha fatto il giro del mondo ed è stata commentata da tanti, compresi alcuni illustri ex calciatori. Tra questi c’è Marco Van Basten, che negli studi di Ziggo Sport e in occasione della due giorni dedicata alla sesta giornata della fase campionato di Champions League, ha dichiarato: “Se questa è la sua reazione alle panchine, ha il cervello di un insetto. L’anno scorso ha fatto una stagione eccezionale, ma quest’anno fin qui non è stato all’altezza”, ha esordito Van Basten.

L’ex attaccante di Milan e Olanda ha poi proseguito: “Il suo rendimento non è stato certo dei migliori negli ultimi mesi. Vedo Slot come una persona schietta e onesta, che non si tira indietro di fronte al confronto e non parla mai alla leggera. Salah, d’altra parte, ha iniziato ad attaccare l’uomo e a comportarsi in modo inappropriato”, ha concluso Van Basten.

Nei giorni scorsi infatti Salah – dopo la terza panchina consecutiva in Premier League – aveva dichiarato: “Ho detto più volte in passato di avere un buon rapporto con l’allenatore e, all’improvviso, non c’è più alcun rapporto tra di noi. Non so perché ma a me sembra chiaro che qualcuno non mi voglia più nel club. Mi sento come se mi avessero gettato sotto un bus”, aveva dichiarato Salah che poi ha concluso: “Ho fatto tanto per questo club, e ora mi ritrovo a dovermi difendere da solo davanti a media e tifosi. Se fossi altrove, la società proteggerebbe il suo miglior giocatore. Qui invece sembra che io sia diventato il problema”.

L’allenatore Arne Slot non aveva gradito le dichiarazioni e aveva deciso di escluderlo dal match contro l’Inter in Champions League, dichiarando: “Non mi aspettavo quelle parole“. Adesso il caso continua a far parlare di sé: da capire se ci sarà margine per ricucire il rapporto o già a gennaio Salah può partire.